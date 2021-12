Boba Fett fait irruption dans Fortnite la veille de Noël

Fortnite poursuit sa quête sans fin de consommation IP, avec le légendaire chasseur de primes de Star Wars, Boba Fett, le dernier à rejoindre la mêlée. Le créateur de Fortnite, Epic Games, a annoncé que le scélérat casqué se frayerait un chemin au combat le 24 décembre à 19 h HE, ce qui signifie que nous, les Britanniques, serons en mesure de le jouer à minuit le 25 décembre. Le rapprochement précède le lancement, le 29 décembre, de la très attendue série Disney Plus, The Book Of Boba Fett.

Disney et Fortnite entretiennent une relation assez chaleureuse ce mois-ci. Depuis le lancement de la saison 3 début décembre, l’événement Winterfest en cours a vu toute une série de personnages de Disney se battre contre cette royale. Après la sortie de Spider-Man: No Way Home, des skins du film ont été intégrés au jeu, notamment un Spider-Man et Zendaya sans masque.

Boba Fett fera son arrivée sur l’île le 24 décembre 2021 à 19 h HE! #DisneyPlusDay pic.twitter.com/cj9iC6WRBZ – Fortnite (@FortniteGame) 12 novembre 2021

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Boba Fett n’est pas la seule nouvelle friandise savoureuse ici pour les joueurs de Fortnite. Pour tous ceux qui ont accumulé suffisamment d’heures pour atteindre le niveau 100 dans le pass de combat de la saison 3, il existe une sélection de skins spéciaux. Appelés Super Level Styles, ils offrent aux joueurs de nouveaux skins élégants pour Spider-Man et d’autres nouveaux produits cosmétiques pour Harlowe, Ronin, Shana et le lieutenant John Llama.

Pour ceux qui ne font pas partie du culte de Disney, la dernière mise à jour de Fortnite présente également trois nouveaux skins d’hiver convenablement festifs. Ceux-ci se présentent sous la forme de paquets de bonhommes de neige derpy, Grimbles, l’elfe de Noël à l’air suffisant et le soldat Slushy légèrement troublant – un ours en peluche blanc à fourrure avec une écharpe rose.