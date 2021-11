Boba Fett refuse d’être comme Jabba le Hutt dans un nouveau teaser passionnant

Tatooine est désormais le territoire de Boba Fett.

Star Wars a publié le lundi 29 novembre un teaser pour la prochaine série de Disney +, The Book of Boba Fett, qui est un spin-off du hit du streamer The Mandalorian. La nouvelle aventure de Star Wars, qui a été taquinée dans une scène de crédit de fin surprise dans la finale de la saison deux de The Mandalorian, « trouve le légendaire chasseur de primes Boba Fett (Temuera Morrison) et le mercenaire Fennec Shand (Ming-Na Wen) naviguant dans le monde souterrain de la galaxie lorsqu’ils retournent sur les sables de Tatooine pour revendiquer leur territoire autrefois gouverné par Jabba le Hutt et son syndicat du crime », selon la description officielle de la série.

Le court clip taquine le sauvetage de Boba et sa surprenante renaissance, après ce qui semblait être un destin sinistre. « Je suis Boba Fett », s’ouvre le teaser. « Laissé pour mort sur les sables de Tatooine. »

Et il semble que le chasseur de primes soit prêt à faire bouger les choses sur la planète désertique, car il ajoute : « Jabba a régné avec peur. J’ai l’intention de régner avec respect. »