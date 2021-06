Bobblehead de Jimi Hendrix mettant le feu à sa guitare pour arriver en août

Jimi HendrixLe domaine de la propriété s’est associé avec Kollectico pour créer une nouvelle figurine à tête ronde commémorant la performance du légendaire guitariste en juin 1967 au Festival pop de Monterey qu’il a fini par asperger sa guitare d’un fluide plus léger et y mettre le feu.

le “Vivre à Monterey” Les bobbleheads sont officiellement sous licence, sculptés et peints à la main et sont emballés dans des boîtes de collection. Seulement 1 967 unités numérotées individuellement seront fabriquées et seront expédiées en août.

Janie Hendrix, président et chef de la direction de Découvrez Hendrix et Hendrix authentique, a déclaré dans un communiqué: “Les objets de collection sont une forme d’admiration pour un artiste ou une personne d’intérêt bien-aimé. Ils peuvent même représenter un lien spécial. Nous voulons ceux qui sont dévoués à Jimi pour avoir quelque chose de délicieux pour ajouter de la vie aux espaces où ils vivent et travaillent. Kollectico a créé une ligne magnifiquement artistique et attachante que nous pouvons tous apprécier. Jimi était amusant. C’est une façon légère de l’apprécier. “

Andrew S. Hazen, fondateur et PDG de Kollectico, a ajouté: «Nous ne pourrions être plus enthousiasmés par ce partenariat. Jimi Hendrix a toujours été une énorme source d’inspiration pour moi ces 40 dernières années. Avec des images aussi extraordinaires dans son portfolio, c’est l’occasion pour nous d’utiliser notre créativité pour honorer Jimi Hendrix avec des objets de collection exceptionnels en édition limitée pour Hendrix fans du monde entier. “

Le bobblehead semble être basé sur une photo emblématique prise par un jeune de 17 ans Ed Caraeff, qui a capturé Hendrix asperger son Fender Stratocaster guitare dans un fluide plus léger et la mettre en feu dans l’une des performances les plus emblématiques de l’histoire du rock. Le cliché est apparu plus tard deux fois sur la couverture de Pierre roulante magazine.

Pour plus d’informations, visitez Kolectico.

