Bobby Axelrod est-il toujours dans la saison 6 de « Billions » ?

in

Un autre chapitre de la guerre massive du chat et de la souris que nous vivons depuis plusieurs années vient de se terminer. La finale de la saison de Billions saison 5 a livré une autre tournure fantastique dans le combat entre Bobby Axelrod (Damian Lewis) et Chuck Rhodes (Paul Giamatti), mettant en place les enjeux de la prochaine saison 6. Cependant, ce n’était pas la finale de longue date les fans de la série l’avaient espéré. Rhodes a remporté une victoire majeure sur l’adversaire qu’il détestait probablement le plus au cours de sa longue carrière de procureur général. Mais Axelrod a quand même réussi à avoir le dernier mot, une victoire douce-amère pour les fans de Lewis. L’acteur a quitté la série, mais il pourrait toujours apparaître dans Showtime’s Billions saison 6. Et nous avons déjà un teaser pour le genre de combat entre titans auquel nous devons nous attendre la saison prochaine. Attention, les spoilers suivent ci-dessous.

La finale de la saison 5 a une énorme tournure

Dès le premier épisode de Billions, il est clair que prendre parti dans le combat Rhodes contre Axelrod sera incroyablement difficile. Vous basculeriez entre le méchant et le gentil, en repensant votre définition du mauvais et du bon dans le processus. C’est ce qui rend Billions si formidable et ce qui, espérons-le, fera avancer la série avec autant de succès maintenant que Corey Stoll a pris le relais pour remplacer Damian Lewis.

Bobby Axelrod a peut-être trompé Chuck & Co. en s’enfuyant en Suisse. Mais cela n’a été possible que parce que le personnage de Stoll, Price, a contribué à cela. Prince a tout pris d’Axe, bien sûr, donnant à Bobby un vrai goût de défaite dans le processus.

C’était déchirant pour les fans de voir tout se dérouler dans la finale de Billions. Mais la façon dont tout s’est terminé semble suggérer que Bobby Axelrod a encore ce qu’il faut pour tout récupérer.

Billions saison 6 aura Bobby Axelrod dedans

Malheureusement, la bande-annonce de la saison 6 a clairement indiqué que l’accent serait mis sur un autre type de combat. Rhodes n’a pas fini de poursuivre les milliardaires et il est sur le point de continuer là où il s’était arrêté. Prince l’a privé de la victoire de sa vie, alors Chuck s’en prendra au nouveau méchant titulaire de la série.

La bande-annonce de Showtime à la fin de la finale indique très clairement que Stoll remplacera Lewis. L’acteur rejoindra le casting de Billions vétérans pour la saison 6. Presque tout le monde devrait apparemment revenir pour au moins une saison de plus. Espérons que la bataille imminente de son personnage avec AG Rhodes sera tout aussi divertissante que les batailles Chuck contre Axelrod jusqu’à présent.

Le départ de Lewis de Billions fait suite à une tragédie dans la vraie vie. L’acteur a perdu sa femme Helen McCrory, décédée en avril après une bataille contre le cancer. C’était pendant la pause de la saison 5 de Billions qui a duré plus d’un an à cause de la pandémie. Lewis a apparemment tourné des scènes à l’étranger après la mort prématurée de sa femme, ce qui explique les apparitions en télétravail liées au COVID d’Axelrod dans les premiers épisodes.

Alors que Bobby Axelrod profitera de la Suisse, nous pourrions le voir dans certains des milliards de la saison 6. Les dates limites rapportent qu’il y a une chance que Lewis fasse une apparition ou deux dans la saison à venir. Et cette fois-ci, nous n’attendrons que quelques mois de plus pour voir plus de drames Billions se dérouler. La saison 6 sera diffusée le 23 janvier – découvrez le teaser complet ci-dessous.