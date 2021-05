Bobby ‘Blitz’ Ellsworth sur le prochain album d’Overkill: “ Ça va être la prochaine étape logique ”

OVERKILL chanteur Bobby “Blitz” Ellsworth a parlé à Parler de métal sur l’avancement des sessions d’enregistrement du nouvel album du groupe. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Les pistes de batterie sont terminées. Les pistes de guitare filtrent. Évidemment, pendant Peter Pandemic, nous sommes un peu éloignés les uns des autres. Mais je pense que tout le monde fait l’effort. Je veux dire, hier j’ai passé toute la journée avec Jason Bittner, notre merveilleux batteur. Il est descendu d’Albany, New York pour passer du temps avec moi et déjeuner parce que j’avais [my 62nd] anniversaire il y a quelques semaines et il voulait me voir. Il dit: “ Mec, je ne t’ai juste pas vu depuis si longtemps. ” Je pense donc qu’il y a toujours cette camaraderie que nous avons, même en ces temps difficiles. Et j’ai vu les autres gars ici et là. “

Concernant la direction musicale du nouveau OVERKILL Matériel, Blitz a dit: “Y a-t-il une ambiance? Bien sûr, cela ressemble à OVERKILL. Sommes-nous un groupe de thrash? Bien sûr, nous sommes un groupe de thrash.

“Certaines personnes vous diront, ‘Oh, putain, chaque OVERKILL le disque est le même. De l’intérieur, les nuances sont toujours différentes pour moi », a-t-il expliqué.« Il y a toujours un peu de rock and roll, il y a toujours un peu de punk, il y a toujours un peu de mélodie, c’est dépourvu de mélodie, il y a des harmonies – et cetera , et cetera, et cetera.

“Alors, quel sera ce disque? Je pense que ce sera la prochaine étape logique. Parce que peu importe le fait que notre prochaine tournée jouera dans des maisons pour personnes âgées à travers le pays, nous pensons évidemment toujours que nous sommes viables. Et c’est ce qui vous rend précieux dans la journée – c’est que vous pensez toujours que vous l’avez. Donc, nous n’envoyons rien. Nous y allons – à fond, boules, faisons-le. “

Novembre dernier, OVERKILL bassiste DD Verni Raconté MetalAsylum.net que le nouvel album du groupe serait mixé par Colin Richardson. “Il a fait quelques disques pour nous, et il est génial,” Verni mentionné.

Richardson a déjà travaillé avec OVERKILL sur 1997 “Du métro et en bas”, Années 2000 “Saignée” et 2003 “Killbox 13”.

Juin dernier, Ellsworth Raconté Réagit A&P cette OVERKILLLes nouvelles chansons de ‘La meule’ [2017] et ‘Les ailes de la guerre’ [2019]. Il pense que lorsque nous avons fait le ‘Ironbound’ enregistrer [2010], c’était presque devenu comme une trilogie là-dedans – c’était un peu comme ‘Ironbound’, ‘L’ère électrique’ [2012] et ‘Armurerie du diable blanc’ [2014], et ils semblaient être le Père, le Fils et le Saint-Esprit, une sorte de chose », a-t-il dit.« Je pense que nous avons en quelque sorte brisé un peu le moule avec ‘La meule’, et puis je pense un peu plus avec ‘Les ailes de la guerre’. Et sur celui-ci, je le vois beaucoup plus. Et ce que je veux dire par là, c’est que nous avons utilisé d’autres outils de notre hangar à outils dans le passé, et c’est la mouture lente qui est associée à ce galop rapide. Cela ressemble donc à une progression naturelle, mais peut-être deux disques avant ce que ‘Les ailes de la guerre’ est. Et c’est probablement aussi objectif que possible. “

OVERKILL a passé la majeure partie de 2019 et début 2020 en tournée pour soutenir son 19e album studio, “Les ailes de la guerre”, qui a été publié il y a plus de deux ans. Le disque a été enregistré à Studio d’enregistrement Gear dans le New Jersey, SKH Studio en Floride et Productions Jrod avec l’ingénierie gérée par Verni et guitariste Dave Linsk. L’album a été produit par le groupe pendant Chris “Zeuss” Harris s’est occupé du mixage et du mastering. Travis Smith (PLUS JAMAIS, OPETH, LES SOLS, DÉCÈS) a de nouveau été enrôlé pour créer les illustrations de l’album.

“Les ailes de la guerre” marqué OVERKILLles débuts de l’enregistrement avec Bittner (LES OMBRES TOMBENT, FLOTSAM ET JETSAM), qui a rejoint le groupe en 2017.



