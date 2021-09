Bobby Bones évoque un retour possible à «American Idol» (exclusif)

American Idol a déjà terminé sa dernière saison, mais les fans anticipent déjà la prochaine série de candidats. Une question persistante pour la série est le statut du mentor interne Bobby Bones et son retour potentiel. Les chances resteraient élevées à ce stade.

Après quatre saisons réussies, le sort de son avenir cette saison à venir dépend de son emploi du temps chargé. Bones est principalement connu pour son émission de radio à succès, The Bobby Bones Show, mais il a récemment décroché une nouvelle série de voyages sur National Geographic, Breaking Bobby Bones. Cela s’ajoute à un certain nombre d’autres projets dans lesquels il travaille. Au cours d’une interview exclusive avec PopCulture.com, Bones a demandé s’il reviendrait à Idol cette saison à venir.

“J’espère”, a-t-il dit sans pouvoir donner de réponse définitive, et a expliqué pourquoi. “Voici le genre de situation dans laquelle je me trouve maintenant. C’est la situation la plus grande et la plus malheureuse de tous les temps. J’ai une émission appelée Breaking Bobby Bones et nous venons de terminer, les 16 épisodes sont sur Disney +, American Idol est aussi une émission Disney + parce que c’est ABC, [and] nous essayons de savoir où me mettre parce que je ne peux pas faire les deux en même temps, et si je reviens à Breaking Bobby Bones – ce que j’espère – je ne pourrai probablement pas passer autant de temps chez Idol, que j’adore. J’ai donc le gros problème de : je ne sais pas car, avec le retour de COVID et de la variante Delta, les horaires sont en l’air ; ma réponse est je ne sais pas. J’espère que je suis sur quelque chose, mais pour le moment, nous essayons juste de le comprendre.”

En raison de la pandémie de 2020, Bones, ainsi que le reste de la distribution d’American Idol, n’a pas pu être en personne avec chaque candidat, au lieu de cela, il a dû mener des interviews via le Web. Alors que le monde devait se débrouiller avec ce qu’il avait, étant donné la situation mortelle, ce n’était pas la même chose pour toutes les personnes impliquées : Bones, les concurrents, le public ou les juges. Lors de la dernière saison d’Idol, Bones a finalement pu être face à face avec chaque personne et a décrit l’opportunité comme “étrangement rafraîchissante”.

“Curieusement rafraîchissant. Je suis dans la série depuis quatre saisons maintenant, et être virtuellement nul. C’était nul pour tout le monde à tous points de vue, mais pour moi dans mon travail, j’ai besoin d’être avec eux, je dois pouvoir mettre mon la main sur leur épaule, je n’ai pas toujours à parler de musique, je peux parler de la vie avec eux et c’est juste difficile de se connecter chaque fois que vous êtes sur un Zoom pendant 12 minutes par jour car ils doivent aller vers d’autres choses”, a expliqué l’alun de Danse avec les stars. Alors que Bones, avec tout le monde, est prêt à aller de l’avant et à ne pas reculer en ce qui concerne la pandémie, il a noté à quel point Disney a été merveilleux dans leurs protocoles COVID-19, et reste assuré que s’il est capable de revenir en arrière et être en personne, il se sentira en sécurité.

Bien que cela reste dans l’air alors qu’il jongle avec un emploi du temps extrêmement chargé, il s’est récemment associé à Dog Chow en l’honneur du Mois de la sensibilisation aux chiens d’assistance. Bones était le producteur exécutif d’un mini-documentaire, Even Heroes Need Heroes, qui suit une petite poignée de vétérans qui ont été honorés avec des chiens d’assistance, grâce à Dog Chow, après avoir été forcé de s’adapter à une nouvelle vie après avoir lutté contre un certain nombre de problèmes. y compris le SSPT. “Nos anciens combattants reviennent et ils ne sont parfois pas équipés des outils dont ils ont besoin pour aller au jour le jour. Encore une fois, ils ne demandent pas un manoir à leur retour, ils aimeraient juste que les médicaments les aident les rendre normaux à nouveau », a-t-il expliqué. “Et pour moi, souvent, le médicament est un chien d’assistance, et la raison pour laquelle ils ne se contentent pas de les distribuer, c’est parce qu’ils sont si chers.” Chaque chien d’assistance coûte 20 000 $, ce qui n’en fait pas une option d’achat facile pour beaucoup.