Bobby Bones quitte ‘American Idol’ et les fans ont beaucoup de réflexions

Bobby Bones ne revient pas à American Idol en tant que mentor interne. Bones, personnalité populaire de la radio et animateur de télévision, a commencé à apparaître dans la série de concours de chant de réalité en tant que mentor invité pour la saison 16. Il a été promu mentor à temps plein pour la saison 17, où il est resté pendant deux saisons supplémentaires. Avant la première étape importante de la saison 20 de l’émission, les fans ont remarqué que Bones était absent des promos. Beaucoup se sont demandé s’il ferait un retour. Il s’avère que Bones a révélé que sa course de quatre ans était terminée. Il a fait cette annonce lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram avec les fans.

« Mon contrat avec mon nouveau réseau ne me permettra pas de faire une autre émission pour le moment », a écrit Bones dans une histoire Instagram. « Love Idol, BTW. C’était un super 4 ans. » Il a également mentionné qu’il travaillait sur une nouvelle émission, mais qu’il ne pouvait pas encore partager les détails exacts. « Le réseau n’a même pas encore annoncé l’émission », a-t-il poursuivi. « Dès que je peux dire [why I was in Costa Rica], Je vais…. Mais c’est un très bon spectacle », laissant entendre que le spectacle était filmé dans le paradis tropical.

Malgré son absence, l’animateur de l’émission, Ryan Seacrest, et les juges Katy Perry, Luke Bryan et Lionel Richie sont de retour pour la saison 20. American Idol sera diffusé le 22 février sur ABC à 20 h HNE. Les fans de la série ont des sentiments mitigés quant à la sortie de Bones.

Vous êtes parti parce que « Idol » a pris trop de temps ?

Je crois que Bobby Bones est dans la nouvelle émission de célébrités #Survivor de CBS #BeyondTheEdge. Il a été tourné au Panama en septembre/octobre, en avant-première Spring 2022, Bobby n’est plus sur ABC’s American Idol, hébergeant CBS NYE, il était à Coasta Rica qui est à côté de Panama mais ne dira pas pourquoi il était là 🧐 – Darrell Hughes (@DarrellMHughes) 31 décembre 2021

Un utilisateur de Twitter soupçonne Bones de quitter la série de son propre gré. Il est possible que ses obligations envers la série ne lui laissent pas beaucoup de place pour se consacrer à d’autres projets.

Devinant son prochain mouvement

Bones a laissé entendre qu’il travaillait sur une autre émission. Un utilisateur de Twitter pense qu’il a tout prévu pour son prochain concert.

Non informé

Malheureusement, beaucoup ne savaient pas que le spectacle était toujours une chose. Beaucoup ne connaissent pas non plus Bones. Heureusement, l’émission lui a offert un public plus large pour une exposition.

Est-ce bon ou mauvais?

« Je l’aimais bien, mais honnêtement, ils ne lui ont pas montré grand-chose », a commenté l’un d’eux sur la publication Facebook de PEOPLE Magazine à propos du départ de Bones. Un autre a été choqué que l’émission soit toujours en cours.

