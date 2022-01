Bobby Bones réagit à être appelé le mauvais nom lors de la diffusion du jeu Sun Bowl

Quelqu’un a confondu l’ancien mentor d’American Idol Bobby Bones avec quelqu’un d’autre. Au cours d’une émission télévisée annonçant les fonctions d’hébergement de Bones pour une émission du Nouvel An, Bones était appelé Bobby Jones. Mais l’animateur de radio et personnalité de la télévision n’a pas pris cela trop fort. En fait, il a plaisanté à ce sujet. « J’adore être appelé Bobby Jones au milieu d’un match de bowl », a-t-il tweeté.

Bones a fait l’actualité ces derniers temps en raison de la confirmation de son départ de la série de concours de chant de réalité. Il a commencé à apparaître dans la série lors de sa 16e saison en 2018. À partir de là, il a été promu mentor à temps plein pour la saison 17, où il est resté pendant deux années supplémentaires pour ses 18e et 19e saisons. Il a été absent des prochaines publicités et vidéos promotionnelles de la saison 20. Les fans ont commencé à se demander s’il renouvellerait ou non son contrat. Il s’avère que sa course de quatre ans est terminée. Bones a fait cette annonce lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram avec des fans où il a annoncé la nouvelle.

J’adore s’appeler Bobby Jones au milieu d’une partie de bowl. https://t.co/5rjoIs0zU5 – Bobby Bones (@mrBobbyBones) 31 décembre 2021

« Mon contrat avec ma nouvelle chaîne ne me permettra pas de faire une autre émission pour le moment », a déclaré Bones. « Love Idol, BTW. C’était un super 4 ans. » Bones a également mentionné qu’il travaillait sur une nouvelle émission. Pour le moment, il ne peut pas partager les détails exacts du projet. « Le réseau n’a même pas encore annoncé l’émission », a-t-il poursuivi. « Dès que je peux dire [why I was in Costa Rica], je le ferai… Mais c’est une très bonne série », laissant entendre que la série était tournée dans le paradis tropical.

Malgré son absence, l’animateur de longue date de l’émission, Ryan Seacrest, et les juges Katy Perry, Luke Bryan et Lionel Richie reviennent pour la prochaine saison. L’émission sera diffusée le 22 février sur ABC à 20 h HNE.

Bones a eu d’autres opportunités. Il a co-animé New Year’s Eve Live: Nashville’s Big Bash aux côtés de Rachel Smith de Entertainment Tonight.

Bones est également un auteur à succès numéro 1 du New York Times à deux reprises. Il travaille également comme humoriste en tournée et philanthrope. Bones se considère comme un » touche-à-tout « .

Selon sa biographie sur ABC qui héberge Idol, Bones est l’hôte de l’émission de radio diffusée à l’échelle nationale, The Bobby Bones Show. Son émission est diffusée sur plus de 170 stations et est l’émission matinale n ° 1 du pays avec des millions d’auditeurs chaque semaine.