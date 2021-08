Bobby Bowden, entraîneur légendaire de l’État de Floride, mort à 91 .

Bobby Bowden, l’entraîneur folklorique du Temple de la renommée qui a remporté plus de 350 matchs et fait de l’État de Floride l’une des grandes dynasties du football universitaire, est décédé. Il avait 91 ans.

Le fils de Bobby, Terry, a confirmé à l’Associated Press que son père est décédé à la maison entouré de sa famille tôt dimanche matin. L’État de Floride a également annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Bobby Bowden a remporté le terrain en 2010 après son dernier match en tant qu’entraîneur-chef de la FSU..

Bobby Bowden a annoncé le 21 juillet qu’il souffrait d’une maladie en phase terminale que sa famille a qualifiée plus tard d’un cancer du pancréas. Il avait été traité pour un cancer de la prostate il y a plus de dix ans.

Avec charme et esprit, Bowden a accumulé 357 victoires au cours de ses 40 années en tant qu’entraîneur universitaire majeur, du petit Samford – son alma mater, alors connu sous le nom de Howard College – à la Virginie-Occidentale et enfin à l’État de Floride, où il est allé 315-98- 4. Les Seminoles ont été une force au cours de ses 34 saisons en tant qu’entraîneur, remportant 12 championnats de la Conférence de la côte atlantique et titres nationaux en 1993 et ​​1999.

Bobby Bowden en 2018.AP

Bowden a pris sa retraite après la saison 2009 avec une victoire au Gator Bowl contre la Virginie-Occidentale lors de la 28e apparition consécutive des séries éliminatoires de l’État de Floride, une victoire qui lui a donné sa 33e saison gagnante consécutive.