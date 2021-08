Bobby Bowden, légende des entraîneurs de l’État de Floride, décédé à 91 ans

Bobby Bowden, légendaire entraîneur de football de l’État de Floride, est décédé dimanche matin, a annoncé l’école. Il avait 91 ans. En juillet, Bowden a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de cancer en phase terminale. Au moment de sa mort, Bowden était entouré de sa femme Ann et de leurs six enfants. L’année dernière, Bowden a révélé qu’il avait été testé positif pour COVID-19. Quelques jours plus tard, il a été réadmis à l’hôpital en raison de complications du virus.

Bowden a commencé sa carrière d’entraîneur à Howard (maintenant appelé Samford) en tant qu’entraîneur adjoint en 1954. Il est ensuite devenu entraîneur-chef du South Georgia State College en 1956 et y a passé trois saisons avant de redevenir entraîneur adjoint à Howard, Florida State. et Virginie-Occidentale. Bowden est devenu l’entraîneur-chef de la Virginie-Occidentale en 1970 et a remporté 42 matchs en six saisons. Il a été embauché comme entraîneur-chef de l’État de Floride en 1976 et a fait du programme l’un des meilleurs du pays. Lors de la deuxième saison de Bowden à FSU, il a mené l’équipe à une fiche de 10-2 et à une victoire au Tangerine Bowl. Les Seminoles ont ensuite remporté 10 saisons consécutives en 1979 et 1980 et ont joué dans l’Orange Bowl les deux saisons.

Aujourd’hui, nous avons perdu une légende, mais vous ne perdez jamais un héritage. Repose en paix Coach Bowden pic.twitter.com/f7pQpUPqbJ – Football FSU (@FSUFootball) 8 août 2021

Bowden est entré dans l’histoire en 1993 lorsqu’il a mené la FSU à un championnat national. Il a de nouveau remporté un autre titre national en 1999 après que l’équipe eut un dossier de 12-0, dont une victoire au Sugar Bowl. Bowden est resté l’entraîneur-chef de la FSU jusqu’à la fin de la saison 2009. Au cours de son mandat de plus de 30 ans à Florida State, Bowden a affiché un dossier de 304-97-4. Au total, Bowden a connu 40 saisons gagnantes en tant qu’entraîneur-chef, dont 33 consécutives à Florida State.

“La foi est la chose la plus importante au monde pour moi”, a déclaré Bowden dans une interview en 2009 avec ESPN. “C’est la plus grande force que j’ai eue. Cela m’a aidé à traverser les moments difficiles. Vous n’allez pas gagner chacun de vos matchs de football. J’ai toujours dit que je ne ferai pas du football mon dieu. A beaucoup d’entraîneurs s’investissent tellement dans l’entraînement des matchs de football qu’ils n’ont plus rien. Je n’ai jamais fait du football ma priorité. “

Les fils de Bowden se lancent également dans l’entraînement. Tommy Bowden était l’entraîneur-chef de Clemson tandis que Terry Bowden était l’entraîneur-chef et Auburn et a été nommé entraîneur de l’année en 1993. Jeff Bowden était un coordinateur offensif à Florida State. L’aîné Bowden est né à Birmingham, en Alabama, en 1929 et a joué au poste de quart-arrière à l’Université d’Alabama avant d’être transféré à Howard.