Bobby Brown appelle à des accusations criminelles à la suite de la surdose de drogue de Son

Bobby Brown appelle à des accusations criminelles pour la mort accidentelle par surdose de son fils, Bobby Brown Jr.

Un rapport d’autopsie a révélé lundi que l’homme de 28 ans était décédé des effets de plusieurs médicaments. L’alcool, la cocaïne et l’opioïde fentanyl étaient dans son système au moment de la mort. Brown Jr. a été retrouvé mort à son domicile de Los Angeles le 18 novembre. À l’époque, les autorités ont déclaré qu’elles ne croyaient pas qu’un acte criminel était impliqué.

La petite amie de Brown Jr. a été la dernière personne à le voir vivant. Elle dit qu’elle l’a trouvé insensible sur le sol de la chambre et a appelé les ambulanciers. Les ambulanciers paramédicaux l’ont déclaré mort sur les lieux, quelques jours à peine avant son 29e anniversaire. Dans une déclaration publiée à l’Associated Press, les parents de Brown Jr. disent que les drogues illicites sont responsables.

«Ma famille continue de pleurer la mort de mon fils», dit Bobby Brown dans le communiqué. «Cette épidémie est incontrôlable et ceux qui fournissent ce médicament mortel devraient être tenus pour responsables de la mort et de la destruction qu’elle provoque. La mère de Brown Jr., Kim Ward, a déclaré que son fils s’était mêlé aux mauvaises personnes. «Mon fils est parti, et ceux qui ont contribué à sa mort insensée devraient être tenus responsables», indique la déclaration de Ward.

La police a présenté aux procureurs un cas possible lié au décès. Selon le porte-parole du procureur du comté de Los Angeles, il est actuellement à l’étude pour d’éventuelles accusations. Aucun autre détail sur une éventuelle affaire pendante n’a été partagé. Le rapport de police original indique que Brown Jr. a bu de la tequila, reniflé de la cocaïne et utilisé ce qu’il pensait être de l’oxycodone avant que sa petite amie ne le retrouve quelques heures plus tard.

Les arguments en faveur de la facturation des fournisseurs de Brown Jr. ne sont pas sans précédent. La mort de Mac Miller a entraîné des accusations contre trois hommes qui ont fourni les médicaments qui l’ont tué. Miller est également décédé des suites de pilules qui semblaient être de l’oxycodone, mais qui contenaient une surdose mortelle de fentanyl.

Brown Jr. avait des antécédents de consommation de drogue et d’alcool, mais sa mort a été considérée comme un accident. Peu de temps après sa mort, son père a demandé au monde de prier pour sa famille. «La perte de mon fils à ce stade de notre vie a dévasté ma famille. Il n’y a pas de mots pour expliquer la douleur », avait-il déclaré aux médias à l’époque.

Bobby Brown a également fait face à la mort de sa fille de 22 ans, Bobbi Kristina Brown. Elle est décédée trois ans après sa mère, Whitney Houston. L’histoire tragique de la famille avec une surdose accidentelle de drogue est malheureuse. Mais il montre également tout ce qu’il faut faire en matière de réforme.