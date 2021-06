Bobby Brown et Keith Sweat s’affronteront dans le prochain Verzuz

Bobby Brown et Keith Sweat, deux légendes du R&B, s’affronteront lors du prochain événement de Verzuz. Le spectacle aura lieu le jeudi 1er juillet. Le Verzuz suit un flux du 16 juin d’Eve et Trina.

La bataille d’Eve et Trina sera le premier événement de Verzuz dédié aux rappeuses. Dans le passé, des batailles incluant Gucci Mane et Young Jeezy, Snoop Dogg et DMX, plus Homme rouge et Méthode Homme ont rencontré des centaines de milliers de téléspectateurs et de soutien.

Bobby Brown a été silencieux ces dernières années, sortant sa dernière chanson en 2018. À l’époque, Brown avait sorti “Like Bobby”, qui à l’époque était sa première nouvelle chanson depuis 2012. Sorti par Interscope, “Like Bobby” commence sonnant comme un tube du début des années 2000 du rappeur Mystikal, plein d’énergie croissante qui se transforme pour prendre en compte les tendances pop modernes. Quand Brown chante du rap sur un rythme de trap cuivré, il a l’air provocant : « Tout le monde va en parler, en parler / Et je m’en fous vraiment, f_k à propos de ça / réel comme Bobby B. Brown jouera sûrement le hit lors de l’événement de Verzuz.

Pour réaliser “Like Bobby”, Brown a renoué avec deux des auteurs-compositeurs-producteurs qui l’ont aidé à devenir une star solo il y a trois décennies après son départ de New Edition. Le premier était Babyface, qui a co-écrit le single de Brown “Don’t Be Cruel” ainsi que les succès suivants “Roni” et “Every Little Step”. Le deuxième collaborateur était Teddy Riley, le roi du nouveau jack swing, qui jouait des claviers et chantait des chœurs sur une paire de chansons de l’album Don’t Be Cruel de Brown, le LP américain le plus vendu de 1989.

Après le succès massif de Don’t Be Cruel, Brown a remporté un autre million de ventes avec Bobby en 1992. Il est également revenu à New Edition pour Home Again en 1996. Après l’album solo de 1997, Forever, cependant, Brown n’a pas sorti de nouveau LP pendant plus d’une décennie. Brown apportera plusieurs de ces succès sur la scène de Verzuz.

