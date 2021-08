Bobby Cannavale de Nine Perfect Strangers sur le fait de refaire équipe avec Melissa McCarthy et de trouver de l’humour dans le désespoir de Tony

Eh bien, vous savez, l’une des choses qui m’a vraiment attiré dans le rôle, Nick, était qu’il s’agissait d’une étrange dichotomie d’un gars qui se porte volontaire pour faire partie de cela, puis passe tout son temps à y résister. Et je me suis dit : ‘Eh bien, c’est intéressant. Je ne sais pas trop comment vous jouez ça. Bien sûr, l’écriture était si bonne. et vous savez, j’avais de si bons partenaires de scène. Bien sûr, tous ces acteurs, à commencer par Melissa. Mais, vous savez, en y pensant et en lisant le livre, et en y réfléchissant vraiment bien, je me suis dit : « Eh bien, vous savez quoi ? Ce type est au bout du rouleau. Alors que se passe-t-il quand vous êtes là-bas ?’ Eh bien, vous pouvez aller dans des endroits assez sombres. Vous pouvez vous présenter comme quelqu’un qui ne s’en soucie vraiment pas. Et je pense que Tony est un gars qui sait utiliser ce qu’il a – son agressivité, sa taille, sa formidable présence – pour affronter les gens. Et donc je pense que quand quelqu’un est aussi désespéré, il y a de la place pour que des choses amusantes se produisent, les gens font des choses amusantes quand ils sont désespérés. Alors j’ai pensé qu’il y avait vraiment assez pour, pour, pour, pour travailler et pour essayer de découvrir pourquoi ce type était comme ça. Et puis vous ajoutez, bien sûr, les éléments, la grande surprise de la façon dont il est traité une fois qu’il est là-dedans, j’ai pensé que cela pourrait conduire à beaucoup de plaisir.