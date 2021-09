Bobby Darin emmène Kurt Weill dans les charts pop

Le palmarès britannique des célibataires du 26 septembre 1959 montrait peut-être les artistes locaux Craig Douglas et Cliff Richard occupant les deux premières places, mais les stars nord-américaines figuraient partout dans le Top 10. Jerry Keller, les Everly Brothers, Johnny Mathis, Connie Francis, et le Canadien Paul Anka montaient tous haut, et un styliste vocal new-yorkais qui venait de passer un mois au n ° 1 était de nouveau en route. Il s’appelait Bobby Darin.

Le chanteur, signé à l’époque chez Atco aux Etats-Unis et sorti au Royaume-Uni par London American, avait fait encore mieux outre-Atlantique qu’aux Etats-Unis avec son précédent single “Dream Lover”. Ce joyau du rock’n’roll, qui mettait en vedette Neil Sedaka au piano, avait atteint le numéro 2 en Amérique, arrêté d’atteindre le sommet en juin 1959 par “La bataille de la Nouvelle-Orléans” de Johnny Horton. Mais il était allé jusqu’au n ° 1 au Royaume-Uni, y passant quatre semaines consécutives en juillet.

Un triomphe transatlantique

En septembre 1959, Darin a fait ses débuts dans les charts britanniques avec le suivi. Cette fois, il triomphera dans les deux pays, avec un enregistrement qui deviendra un autre classique. Lorsqu’il a enregistré « Mack The Knife » de Kurt Weill, cette histoire fascinante de violence et d’intrigues avait déjà 30 ans, enregistrée pour la première fois par la femme de Weill, Lotte Lenya, dont le nom a été vérifié dans la version de Darin.

La brillante interprétation de Bobby, qui est également apparue sur l’EP That’s All dans notre image principale, a fait sa première apparition au n ° 24 au Royaume-Uni. Il a grimpé aux n°5 et n°3, puis le 17 octobre, a atteint le sommet et y a passé deux semaines, pour lui donner des n°1 consécutifs. De retour à la maison, il a passé neuf semaines extraordinaires non consécutives en tant que favori américain et a remporté le Grammy du record de l’année.

