Bobby Darin présente un joyau de Tim Hardin

“If I Were A Carpenter” est un merveilleux exemple du talent d’auteur-compositeur trop sous-estimé de feu Tim Hardin. Mais c’est un témoignage de la grande polyvalence de la chanson qu’elle est également étroitement associée à des artistes aussi divers que les quatre sommets, Johnny Cash & June Carter, Léon Russell, Robert Plante, et l’homme qui a tracé avec elle en premier, Bobby Darin. Nous avons compilé un playlist spéciale uDiscover en l’honneur de la chanson.

Le morceau était une excellente illustration du passage audacieux de Darin de son style vocal établi à un son plus contemporain. Les éditeurs Charles Koppelman et Don Rubin ont encouragé le grand interprète à regarder de plus près du matériel moderne, et lorsqu’il a enregistré la chanson de Hardin, les résultats ont été spectaculaires. Voici sa version live, enregistrée en 1971 :

“If I Were A Carpenter” de Darin sur Atlantic, est entré dans le Billboard Hot 100 du 24 septembre 1966 au n°81 et a grimpé jusqu’au n°8. C’était son plus gros succès américain depuis que “You’re The Reason I’m Living” a atteint la troisième place, trois ans et demi plus tôt.

La version ardente de Tim Hardin de la chanson est apparue au printemps 1967, sur son album Tim Hardin 2. Une autre reprise aux accents folk a été fournie par Ramblin’ Jack Elliott, sur son album Young Brigham de 1968. La même année, les artistes suivants à figurer dans les charts américains avec une interprétation étaient les puissants Four Tops de Motown, qui ont emmené leur excellente version au n ° 20 de la liste pop et au n ° 17 du R&B.

La lecture country de Johnny & June a fait le Top 40 du palmarès pop américain en 1970, mais est allée jusqu’au n ° 2 sur l’enquête de pays. Remarquablement, tous les deux ans à cette époque, la chanson a rebondi : Bob Seger a eu une entrée mineure avec elle en 1972 et Leon Russell en 1974. Notre liste de lecture comprend également la version reggae de John Holt. Plus récemment, “If I Were A Carpenter” a été réexaminé par Dolly Parton, Robert Plant, et dans un hommage en direct à Cash par Willie Nelson et Sheryl Corbeau, comme un grand droit d’auteur continue de se renouveler.

