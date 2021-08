Bobby Eaton, légende du catch, décédé à 62 ans

Bobby Eaton, une légende de la lutte professionnelle connue pour son passage à la NWA et à la WCW, est décédé mercredi, a annoncé sa sœur jeudi matin. Il avait 62 ans. La cause du décès n’a pas été annoncée car Debbie Eaton Lewis était encore en train de rassembler les détails.

“Je n’ai jamais voulu poster ça, mais mon petit frère Beautiful Bobby Eaton est décédé hier soir. Quand j’aurai tous les détails, je les publierai”, a écrit Lewis sur Facebook. “Bobby était la personne la plus gentille et aimante que vous ayez jamais rencontrée. Je l’aimais tellement et il va me manquer. S’il vous plaît, dites une prière pour ma nièce Taryn. Elle l’a trouvé et elle vient de perdre sa mère il y a un peu plus d’un mois.”

La National Wrestling Alliance est attristée d’apprendre le décès du légendaire “Beautiful” Bobby Eaton. Nous envoyons notre amour à ses amis et à sa famille. Son impact et son héritage resteront toujours dans les mémoires. #NWAFam pic.twitter.com/8jaqErv2bc – NWA (@nwa) 5 août 2021

Eaton a fait ses débuts dans la lutte professionnelle en 1976. Il s’appelait “Beautiful” Bobby Eaton et était un ancien champion de l’équipe NWA en tant que membre du Midnight Express – d’abord avec Dennis Condrey puis avec “Sweet” Dan Lane. Lorsque NWA est devenu WCW, Eaton a remporté le titre par équipe avec le légendaire Arn Anderson et a également remporté le championnat du monde de télévision.

“Tellement triste et désolé d’entendre parler de mon ami proche et de l’un des plus grands de tous les temps, Bobby Eaton!” Ric Flair a écrit sur Twitter. Beautiful Bobby et The Midnight Express étaient l’une des plus grandes équipes de tag de l’histoire de l’entreprise ! Rest In Peace!” Eaton a quitté la WCW en 2000 et a ensuite fait partie du circuit indépendant pendant 15 ans.

C’est avec tristesse que j’apprends le décès de Bobby Eaton. Il était un talent fabuleux dans le ring et un bien meilleur humain en dehors du cercle carré. J’étais là quand Bill Watts a créé le Midnight Express et je chérirai toujours ces moments. RIP Belle Bobby. https://t.co/7qTTmUjVU1 – Jim Ross (@JRsBBQ) 5 août 2021

“La WWE est attristée d’apprendre que Bobby Eaton est décédé à l’âge de 62 ans”, a écrit la WWE dans un communiqué. Originaire de Huntsville, en Alabama, Eaton s’est bâti la réputation d’être l’un des plus grands lutteurs par équipe de tous les temps au cours de sa carrière de près de 40 ans. Eaton a fait irruption à l’âge de 17 ans avec la NWA Mid-America et en seulement deux ans, il a remporté son premier championnat en faisant équipe avec Leapin’ Lanny Poffo pour remporter les titres par équipe de la NWA Mid-America.” Eaton a été intronisé au Wrestling Observer Newsletter Hall de la renommée en 2009.