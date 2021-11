Bobby Flay ne quitte pas Food Network après tout, un nouveau contrat a été révélé

À la suite d’informations selon lesquelles Bobby Flay quitterait peut-être le Food Network, il a maintenant été révélé qu’il ne quitterait pas la chaîne dans le cadre d’un nouvel accord qu’il a signé. Selon TVLine, le nouveau contrat de Flay le verra jouer dans les émissions de Food Network pendant au moins trois ans de plus, ainsi que travailler au développement de projets pour d’autres marques sous l’égide des médias de Discovery Inc.. Les fans pourront bientôt le voir dans Bobby et Sophie sur la côte, une nouvelle émission qu’il fait avec sa fille.

Dans une déclaration sur sa décision de rester sur la chaîne de télévision bien-aimée, Flay a déclaré: « Je suis ravi de prolonger ma relation avec Food Network et Discovery. Bien que ces discussions pour renouveler aient pris un peu plus de temps que prévu, l’important est que les deux les côtés sont heureux que nous puissions maintenant construire sur une base déjà solide. Restez à l’écoute pour de nouveaux spectacles incroyablement excitants car je promets d’emmener la nourriture et la cuisine dans des endroits que nous n’avons jamais imaginés auparavant. «

La présidente de Food Network, Courtney White, a ajouté : « Nous sommes ravis de poursuivre la relation de longue date de Bobby Flay avec Food Network. Il captive notre public avec ses incroyables compétences culinaires, son esprit de compétition féroce et sa capacité à partager une passion profonde pour la nourriture. Bobby généreusement invite les téléspectateurs dans son univers culinaire, partageant sa philosophie #WeCook et inspirant tout le monde dans la cuisine. Poursuivre cette relation créative avec un talent aussi extraordinaire est le moyen idéal pour inaugurer les vacances. «

En octobre, il a été rapporté que Flay était en négociations pour prolonger son contrat, mais que ces pourparlers seraient au point mort. Cela a laissé Flay sur le point de quitter Food Network après avoir été un pilier pendant près de trois décennies. Il a récemment parlé de la situation à Variety, expliquant qu’il voulait « toujours » rester dans l’entreprise.

« J’ai une famille incroyable à Food Network et une excellente fondation. Et j’ai une bibliothèque importante de télévision culinaire ici », a déclaré Flay au point de vente. « Cela a toujours été ma détermination à toujours évoluer. C’est en partie pourquoi j’ai pu rester pertinent dans ce genre. Je vais présenter beaucoup de choses que nous n’avons pas vues en ce qui concerne ce genre de Je suis prêt à tourner la page et à créer un nouveau chapitre de ce [foodie TV] va ressembler. »