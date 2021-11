Bobby Flay ne quitte pas Food Network après tout

Ressemble à Bobby écorche battre ses problèmes de contrat !

Flay continuera à cuisiner à la télévision après tout, car Food Network a annoncé le 22 novembre qu’il avait signé un contrat de trois ans qui commencera une fois son contrat actuel expiré à la fin de l’année. Cette nouvelle survient moins de deux mois après que Variety a annoncé le Daytime Emmy Award – le départ du chef gagnant du réseau en raison de problèmes de négociation de contrat.

Et non seulement il revient, il revient en grand, car il s’apprête à créer du nouveau contenu pour Food Network ainsi que d’autres plateformes Discovery. Le nouveau contrat comprend la poursuite de Beat Bobby Flay avec une nouvelle série, Bobby et Sophie sur la côte, mettant en vedette Flay aux côtés de sa fille Sophie, dont la première est prévue en 2022.

« Je suis ravi d’étendre ma relation avec Food Network et Discovery », a déclaré le célèbre chef. « Bien que ces pourparlers de renouvellement aient pris un peu plus de temps que prévu, l’important est que les deux parties soient heureuses que nous puissions désormais construire sur des bases déjà solides. »