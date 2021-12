Bobby Gillespie : la bande originale de ma vie

Après avoir fini d’écrire son autobiographie, Tenement Kid, Bobby Gillespie a passé les derniers mois à considérer les moments musicaux formateurs qui ont façonné l’homme et le musicien qu’il est devenu.

« En tant qu’enfant, il y a toujours des trucs », explique le chanteur de Primal Scream. « Cela peut sembler sans importance, mais vous l’entendez toujours : lorsque vous êtes sur votre vélo, que vous jouez au football avec vos amis, que vous escaladez des murs ou que vous prétendez que vous êtes pendant la Seconde Guerre mondiale. La musique faisait partie intégrante de l’ambiance de la vie, et je suppose qu’une partie s’y est glissée.

La première musique dont je me souviens avoir entendu

Les dossiers de mes parents. Mon père jouait le volume 2 des Greatest Hits de Ray Charles et Moanin’ The Blues de Hank Williams. Ils ont également eu Greatest Hits des Supremes et Greatest Hits de Bob Dylan. Donc tout ça plus la radio pop : The Move, The Troggs, la 1910 Fruitgum Company. Tout se passe dans Primal Scream à différents moments. Quand on est jeune, on embarque ce truc comme par osmose.

La première chanson que j’ai interprétée en direct

Seize par The Buzzcocks au Bungalow Bar, Paisley en 1981. Jim Beattie et moi-même avons joué une chanson. Nous avions une boîte à rythmes, Jim jouait de la basse et moi de la guitare. Et il n’y avait personne là-bas. Au sens propre.

Le meilleur disque que j’ai fait

Give Out But Don’t Give Up (The Original Memphis Recordings), produit par Tom Dowd. L’écriture, la musicalité, la production… et l’intention derrière nous d’aller à Memphis pour enregistrer avec la section rythmique de Muscle Shoals et Memphis Horns. Je suis très fier de ce record.

Le pire disque que j’ai fait

Croissant de cristal. Le deuxième single. J’ai demandé [label boss] Alan McGee de ne pas le publier. Dans ma tête, c’était comme si nous l’avions enregistré trop vite, que nous n’avions pas pris le temps de le produire ou de l’arranger, et que nous avions juste eu cette bouffée d’énergie – c’est probablement pourquoi certaines personnes l’ont aimé. Mais je savais que ce n’était pas bien ; trop bégaiement, trop vite. Heureusement, tout le monde est tombé amoureux de sa face B [Velocity Girl] et l’a oublié.

Le héros de la guitare

Keith Levene de Public Image Limited et John McKay de Siouxsie And The Banshees qui, à eux deux, ont réinventé le jeu de la guitare rock

Le chanteur

Il y en a tellement. C’est une question très vaste. J’aime Keith Hudson. Ce n’est pas ce que les gens appelleraient normalement un chanteur, mais j’aime sa voix : stridente, dure, dense, obscure, abstraite. J’aime les chanteurs de rock soul comme Paul Rodgers, Gillan. Et Phil Lynott, un chanteur de hard rock qui pouvait vous chanter jusqu’au lit. Peter Tosh : militant, juste. OV Wright, Bobby Blue Bland. Des voix masculines, des hommes qui ont vécu, souffert, été lésés ; vies dures, vrai blues.

Le plus grand album de tous les temps

Jailbreak par Thin Lizzy. C’est à moitié hard rock (Jailbreak, Warriors, Emerald) et à moitié ballades (Running Back, Fight Or Fall, Romeo And The Lonely Girl). Ensuite, vous avez The Cowboy Song qui est à moitié ballade, à moitié rock. C’est un super mélange de trucs. Phil Lynott a essayé de reproduire cela sur chaque album de Lizzy après et c’était vraiment difficile, parce que c’était venu si naturellement. Phil a apporté au rock une sensibilité poétique et romantique. C’est pourquoi les gens l’aimaient et l’aiment encore. Ce disque m’a frappé juste au bon moment. J’avais quinze ans et The Boys Are Back In Town baisait partout.

Le groupe le plus sous-estimé de tous les temps

Foxygen était un groupe vraiment brillant qui a joué l’un des meilleurs concerts que j’ai vu ce siècle. Ils avaient un album intitulé … Et Star Power qui était vraiment génial. Ils ont fait environ quatre albums puis ont disparu.

Le meilleur groupe live que j’ai vu

J’ai toujours voulu voir le Sensational Alex Harvey Band jouer, mais j’étais trop jeune. Puis, quand j’avais dix-huit ans, je l’ai vu sur la tournée Mafia Stole My Guitar. Il a joué un concert au Glasgow Apollo et il n’y avait personne. Quatre ans plus tôt, il avait fait trois nuits à l’Apollo pour Noël, à guichets fermés, et le voilà, dans sa ville natale, jouant l’un des meilleurs concerts que j’aie jamais vu, dans une salle presque vide.

Le groupe que j’aurais aimé voir

MC5. Mon groupe divin. Leur musique représente tout pour moi : rock, pop, drogue, sexe, c’est le groupe qui a l’air parfait. Encore une fois, ils sont trop bons pour que les lignes droites les obtiennent jamais. Si vous n’aimez pas le MC5, vous n’aimez pas le rock’n’oll.

La chanson que j’aurais aimé écrire

Hâte le vent de Warren Zevon. Il s’agit de la vraie douleur de deux personnes sachant que leur relation se termine mais ne sachant pas comment y mettre fin. Ce n’est pas une chanson de certitudes, ce sont deux personnes piégées dans les sables mouvants de l’amour mourant ; une observation de la fragilité humaine, de la douleur, du besoin et du désir, et une chanson d’amour fantastique.

Ma chanson de fête du samedi soir

Sœur Anne par MC5. Contre le mur, enculé.

La chanson que je veux jouer à mes funérailles

Il y en a quelques-uns, mais si je les dis, quelqu’un pourrait les couper. D’accord, la première est une chanson qui fait pleurer : I Feel Like Going Home de Charlie Rich. L’autre, pour après, est une chanson qui fait rire, mais je ne vais pas vous dire ce que c’est. Faites-les rire aussi bien que pleurer, la dualité est toujours bonne.

Tenement Kid de Bobby Gillespie est maintenant disponible.

