Bobby Goldsboro se souvient d’un après-midi chaud

C’était un après-midi chaud, le dernier jour de juin, dans l’histoire mémorable que Bobby Goldsboro a racontée sur l’un des succès les plus marquants de l’été des années 1970. En fait, c’était la dernière semaine d’août 1973 lorsque sa composition sur un rite de passage pour adolescents, “Summer (The First Time)”, grimpait à la fois dans les charts américain et britannique.

Avec son orchestration élégante, le single est entré dans les charts britanniques le 4 août et, alors que l’auteur-compositeur-interprète né en Floride organisait son propre Bobby Goldsboro Show en Amérique, il a atteint le Hot 100 trois semaines plus tard. Ses autres nouvelles entrées sur cette carte américaine comprenaient le groupe des frères Allman‘s “L’Homme Ramblin” et Neil Diamant‘s “La dernière chose sur mon esprit.”

Goldsboro était depuis longtemps un nom bien connu des deux côtés de l’Atlantique et ailleurs. Sa première entrée dans les charts américains remonte à 1962, avec le tube mineur “Molly”, avant d’entrer dans le Top 10 en 1964 avec “See The Funny Little Clown”. Son tube phare était “Honey” de 1968, qui a passé pas moins de cinq semaines au n°1 aux États-Unis. Cela a fait de lui une star du country en dépassant également ce classement et a atteint la deuxième place au Royaume-Uni.

Deux étés de suite

“Summer (The First Time)” a calé au n ° 21 en Amérique, mais sur le graphique britannique du 1er septembre, il a culminé au n ° 9, alors que l’emprise de Donny Osmond sur le vote des adolescents s’est poursuivie avec « Young Love » au n ° 1 . Le single de Goldsboro s’est avéré être sa dernière apparition sur le Hot 100, mais un an plus tard, il a marqué un autre hit du Top 20 britannique avec “Hello Summertime”, écrit par les compositeurs britanniques Roger Cook et Roger Greenaway. Le printemps suivant, en avril 1975, “Honey” a été réédité en Grande-Bretagne et, remarquablement, a de nouveau grimpé au n ° 2.

Après son passage chez United Artists, Goldsboro a enregistré pour Epic à la fin des années 1970, puis a signé pour Curb, où il a fait sa dernière apparition dans les charts country avec un LP éponyme en 1981. Il a signé avec The Round-Up Saloon ce qui suit année.

