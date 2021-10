Bobby Kotick accepte une réduction de salaire et renonce à l’arbitrage dans la lettre du personnel

Bobby Kotick sourit en quelque sorte à la caméra. Photo : Scott Olson (.)

À la suite de tout ce qui s’est passé chez Activision Blizzard, le PDG Bobby Kotick – qui a été en charge de l’entreprise pendant toutes les récentes allégations de harcèlement sexuel et de conditions de travail abusives – prend des mesures possibles pour faire valoir son engagement en faveur de l’inclusion. Parmi eux, renoncer à l’arbitrage et voir son salaire réduit à son plus bas niveau possible.

Tout cela se déroule alors que les affaires judiciaires extrêmement compliquées impliquant divers départements de Californie et Activision Blizzard se poursuivent. Activision Blizzard tente actuellement de profiter d’une querelle entre le département californien du logement équitable et égal et la Commission pour l’égalité des chances dans l’emploi, afin de se soustraire à de nombreuses allégations devant les tribunaux et d’éviter une conséquence plus importante que le maigre Amende de 18 millions de dollars actuellement en vigueur.

Pendant que tout cela se produit, Kotick a décrit cinq nouveaux changements que l’entreprise apporte dans une lettre au personnel :

1. Nous lançons une nouvelle politique de tolérance zéro contre le harcèlement à l’échelle de l’entreprise – Dans le passé, lorsque nous avons découvert et prouvé le harcèlement, nous avons licencié certains employés et fourni des avertissements verbaux ou écrits ou différentes mesures disciplinaires à d’autres. Rétrospectivement, pour atteindre nos objectifs d’excellence en milieu de travail, cette approche n’est plus adéquate. Nous avons besoin de règles plus strictes et d’une surveillance cohérente dans l’ensemble de l’entreprise pour nous assurer que les rapports sont traités correctement et que la discipline est appropriée et rapide.

En conséquence, nous mettons en œuvre une politique de tolérance zéro dans Activision Blizzard qui sera appliquée de manière cohérente. Notre objectif est d’avoir les politiques de harcèlement et de non-représailles les plus strictes de tout employeur, et nous continuerons d’examiner et de resserrer nos normes pour atteindre cet objectif partout où nous exerçons nos activités.

Tout employé d’Activision Blizzard qui, grâce à nos nouveaux processus et ressources d’enquête, a exercé des représailles contre quiconque ayant déposé une plainte de conformité sera immédiatement licencié.

Dans de nombreux autres cas d’inconduite sur le lieu de travail, nous ne nous fierons plus aux avertissements écrits : le licenciement en sera le résultat, y compris dans la plupart des cas de harcèlement fondé sur une catégorie légalement protégée.

Les futurs contrats de travail et attributions d’équité seront clairs : la résiliation pour ces motifs entraînera la perte immédiate de la rémunération future.

Nous voulons également nous assurer que les employés qui déposent des rapports sont encouragés, protégés et entendus. Pour tous les signalements de harcèlement et de représailles, nous enquêterons sur l’allégation et déterminerons si le personnel d’Activision Blizzard qui a reçu le signalement d’un tel comportement a pris les mesures appropriées pour protéger l’intégrité de nos processus de conformité.

Il peut y avoir des endroits dans le monde où la loi locale peut restreindre certaines de ces mesures. Dans ces cas, nous appliquerons les normes admissibles les plus élevées et la discipline la plus stricte possible.

2. Nous augmenterons de 50 % le pourcentage de femmes et de personnes non binaires dans notre effectif et investirons 250 millions de dollars pour accélérer les opportunités de talents divers. Aujourd’hui, environ 23 % de notre population mondiale d’employés s’identifie comme femmes ou non binaires. Forts du succès remporté par King et d’autres unités commerciales, nous chercherons à augmenter notre pourcentage de femmes et de professionnels non binaires d’environ 50 % – à plus d’un tiers dans l’ensemble de l’entreprise – au cours des cinq prochaines années et, espérons-le, plus rapide. Chaque équipe de franchise, unité commerciale et domaine fonctionnel devra avoir des plans pour aider à réaliser cette ambition.

En ce qui concerne la diversité, alors que nous obtenons de meilleurs résultats que nos pairs avec 30 % de notre main-d’œuvre américaine provenant de communautés diverses ou sous-représentées, l’élargissement de ces progrès continuera d’être un objectif important pour moi ainsi que pour la direction de l’entreprise, de l’unité commerciale et de la franchise. .

Pour poursuivre cet engagement, nous investirons 250 millions de dollars supplémentaires au cours des 10 prochaines années dans des initiatives qui favorisent l’élargissement des opportunités de jeu et de technologie pour les communautés sous-représentées. Cet engagement comprend l’inspiration de talents divers pour poursuivre des opportunités de carrière dans le jeu grâce à une ABK Academy qui comprend des partenariats avec des collèges et des écoles techniques desservant des communautés sous-représentées, des mentorats pour les participants et un programme d’apprentissage rotatif qui mène à des emplois de développement de jeux, similaires aux programmes nous avons commencé avec le United Negro College Fund et Management Leadership for Tomorrow. Nous offrirons également des opportunités d’apprentissage, de développement et de diplôme d’études supérieures aux employés actuels afin d’augmenter le nombre de femmes et de personnes issues de communautés sous-représentées à des postes de direction dans l’ensemble de l’entreprise et dans notre industrie.

Au cours des prochains mois, Brian Bulatao, Julie Hodges et moi-même partagerons des détails sur la façon dont nous opérationnalisons ces objectifs et mettons en œuvre et mesurons cet investissement élargi.

3. Sur la base des commentaires des employés, nous renonçons à l’arbitrage requis des plaintes pour harcèlement sexuel et discrimination – Pour tout employé d’Activision Blizzard qui choisit de ne pas arbitrer une plainte individuelle pour harcèlement sexuel, discrimination illégale ou représailles connexes survenant à l’avenir, l’entreprise renoncera à toute obligation de le faire.

4. Nous continuerons d’accroître la visibilité sur l’équité salariale – Tel que décrit dans la note récente de notre président, Daniel Alegre, et de notre directeur administratif, Brian Bulatao, l’entreprise continue de se concentrer sur l’équité salariale pour les employés. En fait, notre analyse aux États-Unis a montré que les femmes de l’entreprise gagnaient en moyenne un peu plus que les hommes pour un travail comparable en 2020. Pour assurer la transparence de notre engagement continu envers l’équité salariale, nous publierons ces résultats chaque année.

5. Nous fournirons des mises à jour régulières sur les progrès – Nous surveillerons les progrès de nos unités commerciales, équipes de franchise et responsables fonctionnels en ce qui concerne les initiatives en milieu de travail et nous fournirons un rapport de situation trimestriel. Nous mettrons également l’accent sur ce travail essentiel dans notre rapport annuel aux actionnaires et dans notre rapport ESG annuel contenant des informations sur l’embauche de genre, l’embauche de diversité et les progrès sur le lieu de travail.