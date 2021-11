Bobby Kotick admet avoir écrit un terrible e-mail à des femmes cadres

Photo : Drew Angerer (.)

Plus tôt cette année, un e-mail a été envoyé à tous les employés d’Activision Blizzard à partir du compte de messagerie du responsable de la conformité, ancien sponsor exécutif du réseau des femmes employées d’ABV et ancien défenseur de la torture Fran Townsend. Envoyé au milieu d’allégations historiques de harcèlement contre l’entreprise, il était si grave qu’il était l’une des causes directes et citées d’un débrayage du personnel.

L’e-mail était l’un des gestes les plus sourds et les plus inconscients que vous ayez jamais vu. En plein milieu d’allégations qui ont secoué un éditeur majeur, qui ont conduit à un certain nombre de licenciements et de démissions de haut niveau, qui ont traîné les noms d’Activision et de Blizzard dans la boue pendant une grande partie de 2021, l’e-mail a eu le culot de appeler le procès qui a déclenché ces mouvements comme ayant « présenté une image déformée et fausse de notre entreprise », et a poursuivi en disant que Townsend était «fier de faire partie d’une entreprise qui adopte une approche dure envers les environnements de travail inappropriés ou hostiles et problèmes de harcèlement sexuel », malgré tout ce qui venait de se produire et était sur le point de se produire.

Le voici en entier au cas où vous n’auriez pas encore tout vu :

Toutes les personnes, En tant que sponsor exécutif du réseau des femmes employées d’ABK et responsable de la conformité, je voulais vous contacter. Je sais que cela a été difficile pour beaucoup d’entre nous. Un procès récemment déposé a présenté une image déformée et fausse de notre entreprise, y compris des histoires factuellement incorrectes, anciennes et hors contexte – certaines datant de plus de dix ans. Les entreprises Activision d’aujourd’hui, les entreprises Activision que je connais, sont de grandes entreprises avec de bonnes valeurs. Lorsque j’ai rejoint l’équipe de direction, j’étais certain de rejoindre une entreprise où je serais valorisé, traité avec respect et où j’offrirais des opportunités égales à celles offertes aux hommes de l’entreprise. Pour moi, cela a été vrai pendant mon temps. En tant que leader, je m’engage à faire en sorte que l’expérience que j’ai soit la même que le reste de l’organisation. Nous avons une équipe de direction qui s’engage à tous égards envers ces principes. Je suis fier de faire partie d’une entreprise qui adopte une approche intransigeante face aux environnements de travail inappropriés ou hostiles et aux problèmes de harcèlement sexuel. Notre campagne Speak Up renforce notre tolérance zéro pour les représailles contre ceux qui s’expriment. Nous avons fait des investissements importants pour favoriser des comportements inclusifs et refléter une plus grande diversité au sein de nos équipes de direction, notamment : * Investir dans et renforcer nos réseaux d’employés DE&I ; la création de réseaux mondiaux pour rassembler les efforts de toutes nos unités commerciales et l’introduction de sponsors exécutifs. * Présentation de programmes d’apprentissage et de développement, y compris une formation d’embauche inclusive. * Amplification des programmes internes tels que Way2Play Heroes et la campagne récurrente Speak Up. * Renforcement des canaux permettant aux employés de signaler les violations, y compris la « liste ASK ». * Présentation d’une équipe de relations avec les employés dédiée à enquêter sur les préoccupations des employés. * Continuer d’exiger de tous les employés qu’ils suivent une formation sur l’égalité et la diversité, y compris une formation contre le harcèlement (et ce depuis de nombreuses années). Nous déployons des efforts considérables pour créer des politiques de rémunération équitables qui reflètent notre engagement en faveur de l’égalité des chances. Nous examinons régulièrement la rémunération et sommes convaincus que nous rémunérons tous les employés équitablement pour un travail égal ou sensiblement similaire. Nous prenons des mesures proactives pour nous assurer que la rémunération et l’avancement sont motivés par le mérite. Nous récompensons les performances et nous organisons des formations anti-discrimination approfondies, y compris pour ceux qui font partie du processus de rémunération. Nous travaillons dans une entreprise qui valorise vraiment l’égalité et l’équité. Soyez assuré que la direction s’engage à continuer de maintenir un lieu de travail sûr, juste et inclusif. Nous ne pouvons pas laisser les actions flagrantes des autres et un procès vraiment sans fondement et irresponsable nuire à notre culture de respect et d’égalité des chances pour tous les employés. Nous aspirons dans notre entreprise à faire de grandes choses : dans nos jeux, dans notre impact sur la société et dans notre environnement de travail. Nous continuons de respecter nos principes et d’investir, comme nous l’avons fait par le passé, les ressources nécessaires pour garantir des opportunités de qualité à tous les employés. Nous restons déterminés en tant qu’équipe de direction à faire ce qui est juste. – Fran

L’e-mail a naturellement enragé les employés, a conduit Townsend à démissionner de son rôle de sponsor exécutif du réseau des femmes d’Activision Blizzard et reste à ce jour l’un des éléments de contrôle des dommages les plus spectaculairement mal jugés de l’entreprise au cours d’une année où ceux-ci sont devenus trop commun.

Aujourd’hui, d’une manière ou d’une autre, cet e-mail est revenu et est devenu encore plus explosif, le Wall Street Journal rapportant que Townsend ne l’a même pas écrit. Le patron assiégé d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, l’a fait. L’histoire dit que Kotick, qui « approuve la plupart des e-mails internes à l’entreprise, ainsi que les réponses des médias », a rédigé l’e-mail lui-même, puis a ordonné qu’il soit envoyé sous le nom de Townsend, probablement parce qu’elle était l’une des rares femmes cadres d’une entreprise. dirigé majoritairement par des hommes.

Un représentant d’Activision répondant aux rapports du WSJ a déclaré que Kotick « assume désormais la responsabilité de l’incident et le regrette », et ajoute « Ms. Townsend ne devrait pas être blâmé pour cette erreur. Si vous vous en souvenez à l’époque, Kotick critiquait l’e-mail comme étant « d’un ton sourd », malgré le fait qu’il s’avère maintenant qu’il l’a écrit lui-même.

Bobby Kotick doit démissionner.