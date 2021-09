Bobby Kotick assigné à comparaître alors que la SEC enquête sur Activision Blizzard pour inconduite au travail

La Securities and Exchange Commission des États-Unis – mieux connue sous le nom de SEC – est la dernière agence gouvernementale à lancer une enquête sur Activision Blizzard, comme le Wall Street Journal [paywall] rapports. L’agence a assigné l’éditeur et son PDG, Bobby Kotick, pour des dossiers liés à l’emploi, aux accords de séparation et aux communications entre les cadres supérieurs.

La SEC, si vous avez besoin d’une introduction rapide, est une agence gouvernementale qui s’occupe principalement de protéger les investisseurs et de maintenir le statu quo des marchés boursiers. Étant donné que nous avons déjà vu des mouvements d’actionnaires désireux de poursuivre Activision Blizzard pour avoir caché l’enquête sur le harcèlement sexuel avant qu’elle ne se généralise, l’implication de la SEC n’est désormais pas une grande surprise.

Selon le Wall Street Journal, la SEC a demandé des documents remontant à 2019 dans le but d’examiner les communications entre les dirigeants d’Activision Blizzard concernant les plaintes de harcèlement sexuel et de discrimination.

Ces mesures ont été prises afin que la SEC puisse obtenir plus d’informations sur le traitement par l’entreprise des allégations d’inconduite sexuelle et de discrimination. Ces allégations se poursuivent depuis qu’Activision Blizzard a été accusé par l’État de Californie de favoriser une culture en proie à la discrimination, aux abus, au harcèlement sexuel, etc. Le procès en cours a déjà conduit certains de ceux qui occupent des postes plus élevés à quitter l’entreprise.

Le président de Blizzard, J. Allen Brack, a déjà quitté l’entreprise, laissant Jen Oneal et Mike Ybarra co-diriger Blizzard. Activision Blizzard a également confirmé que le responsable des ressources humaines, Jesse Meschuk (qui travaillait dans l’entreprise depuis 12 ans), l’avait également quitté en août.

Un porte-parole d’Activision Blizzard a déclaré que la société coopérait avec la SEC.

Merci, The Verge.