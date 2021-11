Bobby Kotick aurait discuté de sa démission en tant que patron d’Activision Blizzard

Activision Blizzard Le PDG Bobby Kotick – qui n’est pas l’homme le plus populaire de l’industrie à l’heure actuelle – aurait informé les cadres supérieurs de l’entreprise qu’il démissionnerait si les problèmes de harcèlement sexuel, de discrimination et de problèmes culturels plus larges dans le studio ne pouvaient pas être «réglés rapidement».

Selon des sources parlant au Wall Street Journal, Kotick a fait ces commentaires lors d’une réunion avec des dirigeants la semaine dernière, et bien qu’il n’ait jamais promis de démissionner, les premiers indices de sa démission du poste de PDG ont été plantés.

Cela fait suite à l’annonce par les patrons de PlayStation et Xbox de leur intention de réévaluer leur relation avec Activision Blizzard à la suite des problèmes persistants de l’entreprise avec les agences étatiques et fédérales au sujet de sa culture de maltraitance des femmes, de discrimination et de protection des agresseurs.

En plus de problèmes plus larges chez Activision Blizzard, Kotick lui-même a fait l’objet d’une controverse à la suite d’une publication majeure du Wall Street Journal qui accusait le PDG d’être au courant de la myriade d’allégations contre les agresseurs de son entreprise et de cacher ces informations aux investisseurs. Selon le rapport, Kotick s’est lui-même immiscé dans une enquête interne pour empêcher le licenciement d’un employé de haut rang.

Le PDG a peut-être demandé une baisse de salaire importante pendant ce scandale Activision Blizzard, mais ce sera probablement trop peu, trop tard.

Bien que le conseil d’administration d’Activision Blizzard soutienne toujours Kotick, et un nombre croissant d’investisseurs et de développeurs du studio appellent à sa démission. Un groupe d’employés pour les travailleurs d’Activision Blizzard King, A Better ABK, a déjà organisé un débrayage pour protester contre les nouvelles allégations et a appelé à la démission de Kotick.

Pour lutter contre les problèmes futurs de l’entreprise, Actvision a l’intention de lutter contre les abus sur le lieu de travail et d’améliorer ses pratiques d’embauche.