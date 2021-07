Bobby Kotick envoie un e-mail au personnel, déclare que la réponse initiale était sourde et promet des changements

Le PDG d’Activision, Bobby Kotick, a publié une lettre aux employés concernant un procès intenté contre l’entreprise par l’État de Californie qui allègue un harcèlement généralisé, une discrimination et une culture de “frat boy” chez le géant du jeu. La réponse initiale d’Activision Blizzard a qualifié le procès de “déformé et, dans de nombreux cas, faux”, et a été largement condamné par le personnel qui considérait la réponse comme minimisant les problèmes légitimes de l’entreprise.

Plus de 1 000 employés actuels et anciens de l’entreprise ont signé une lettre ouverte condamnant la réponse initiale de l’entreprise au procès, les employés actuels prévoyant également un débrayage mercredi en guise de protestation. Le cours de l’action d’Activision a pris un coup depuis l’annonce du débrayage, passant d’environ 90 $ par action le 26 juillet à 82,38 $ le 27.

Maintenant, le PDG Bobby Kotick a abordé la question personnellement, publiant une lettre au personnel qui a qualifié la réponse initiale de “sourd de ton” et a promis des changements. “Il est impératif que nous reconnaissions toutes les perspectives et expériences et respections les sentiments de ceux qui ont été maltraités de quelque manière que ce soit”, lit-on dans la lettre de Kotick. “Je suis désolé que nous n’ayons pas fourni la bonne empathie et compréhension.”

La lettre promet cinq changements immédiats au sein de l’entreprise, notamment l’ajout de plus de personnel et de soutien à son équipe des ressources humaines, et la mise en place d'”espaces d’écoute” animés par des tiers pour que le personnel puisse partager des idées d’amélioration. Un autre élément de la liste réitère que diverses pratiques d’embauche sont obligatoires pour tous les postes ouverts, même si cette politique était déjà en place plus tôt cette année.

La lettre indiquait également que les dirigeants et la direction de l’entreprise étaient en cours d’évaluation, toute personne ayant « entravé l’intégrité de nos processus d’évaluation des réclamations et d’imposition des conséquences appropriées » pour voir son emploi résilié. Kotick a également déclaré que certains contenus « inappropriés » du jeu seraient supprimés, sans toutefois préciser quel contenu ou quels jeux seraient modifiés.

Les employés à l’origine du débrayage de mercredi ont leur propre liste de revendications, notamment la fin des clauses d’arbitrage obligatoires, de nouvelles politiques de recrutement et d’embauche qui améliorent la diversité et la publication de la rémunération des employés. Vous pouvez lire la lettre complète de Bobby Kotick ci-dessous :

Cette semaine a été difficile et bouleversante.

Je tiens à reconnaître et à remercier tous ceux qui se sont manifestés dans le passé et ces derniers jours. J’apprécie tellement votre courage. Chaque voix compte – et nous ferons un meilleur travail d’écoute maintenant et à l’avenir.

Nos premières réponses aux problèmes auxquels nous sommes confrontés ensemble et à vos préoccupations ont été, très franchement, sourdes.

Il est impératif que nous reconnaissions toutes les perspectives et expériences et respections les sentiments de ceux qui ont été maltraités de quelque manière que ce soit. Je suis désolé que nous n’ayons pas fourni la bonne empathie et compréhension.

Beaucoup d’entre vous nous ont dit que l’engagement actif vient du fait que l’on se soucie si profondément de l’Entreprise. Le fait que tant de personnes ont tendu la main et partagé des pensées, des suggestions et des opportunités d’amélioration soulignées est un puissant reflet de la façon dont vous vous souciez de nos communautés de collègues et de joueurs – et les uns des autres. Veiller à ce que nous ayons un environnement de travail sûr et accueillant est ma priorité absolue. L’équipe de direction vous a entendu haut et fort.

Nous prenons des mesures rapides pour être l’entreprise compatissante et attentionnée pour laquelle vous êtes venu travailler et pour assurer un environnement sûr. Il n’y a de place nulle part dans notre entreprise pour la discrimination, le harcèlement ou un traitement inégal de quelque nature que ce soit.

Nous ferons tout notre possible pour nous assurer qu’ensemble, nous améliorons et construisons le type de lieu de travail inclusif qui est essentiel pour favoriser la créativité et l’inspiration. J’ai demandé au cabinet d’avocats WilmerHale de procéder à un examen de nos politiques et procédures pour nous assurer que nous avons et maintenons les meilleures pratiques pour promouvoir un lieu de travail respectueux et inclusif. Ce travail commencera immédiatement. L’équipe de WilmerHale sera dirigée par Stephanie Avakian, qui est membre de l’équipe de direction de WilmerHale et était jusqu’à récemment directrice de la division de l’application de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Nous encourageons toute personne dont vous pensez qu’elle enfreint nos politiques ou vous a mis mal à l’aise sur le lieu de travail à utiliser l’un de nos nombreux canaux existants pour signaler ou contacter Stéphanie. Elle et son équipe de WilmerHale seront disponibles pour vous parler de manière confidentielle et peuvent être contactées à ATVI@wilmerhale.com ou au 202-247-2725. Votre communication restera confidentielle. Bien entendu, AUCUNE représaille ne sera tolérée.

Nous nous engageons pour un changement durable. À compter de maintenant, nous prendrons les mesures suivantes :

Soutien aux employés. Nous continuerons d’enquêter sur chaque réclamation et n’hésiterons pas à prendre des mesures décisives. Pour renforcer nos capacités dans ce domaine, nous ajoutons des cadres supérieurs et d’autres ressources à l’équipe Conformité et à l’équipe Relations avec les employés.

Séances d’écoute. Nous savons que beaucoup d’entre vous ont inspiré des idées sur la façon d’améliorer notre culture. Nous créerons des espaces sécurisés, animés par des tiers, pour que vous puissiez vous exprimer et partager les axes d’amélioration.

Changements de personnel. Nous évaluons immédiatement les gestionnaires et les dirigeants de l’ensemble de l’entreprise. Toute personne ayant entravé l’intégrité de nos processus d’évaluation des réclamations et d’imposition des conséquences appropriées sera licenciée.

Pratiques d’embauche. Plus tôt cette année, j’ai envoyé un e-mail demandant à tous les responsables du recrutement de s’assurer qu’ils disposent de listes de candidats diversifiées pour tous les postes ouverts. Nous ajouterons des ressources de conformité pour nous assurer que nos gestionnaires d’embauche adhèrent effectivement à cette directive.

Changements dans le jeu. Nous avons entendu les commentaires des communautés d’employés et de joueurs selon lesquels certains de nos contenus dans le jeu sont inappropriés. Nous supprimons ce contenu.

Votre bien-être reste ma priorité et je n’épargnerai aucune ressource de l’entreprise pour que notre entreprise ait la culture la plus accueillante, confortable et sécuritaire possible.

Vous avez mon engagement indéfectible à améliorer notre entreprise ensemble et à devenir l’entreprise de divertissement la plus inspirante et la plus inclusive au monde.