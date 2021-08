Bobby Lashley détaille sa relation avec Vince McMahon de la querelle pour le titre ECW à son titre de champion de la WWE 16 ans plus tard

Bobby Lashely ressemblait à un futur champion du monde évident lorsqu’il a fait ses débuts à la WWE en 2005.

Nous ne savions pas tous qu’il faudrait 16 ans au Tout-Puissant pour devenir un champion du monde de la WWE.

Lashley a pris le long chemin vers le titre de la WWE, mais il est dans la forme de sa vie

Bien sûr, Lashley a quitté l’entreprise pendant 10 ans en 2009 et a connu un grand succès en TNA/IMPACT et MMA.

Lors de son premier run avec la WWE, Lashley travaillerait contre Vince McMahon pour le titre ECW. Le président de la WWE a lui-même remporté la ceinture et il a porté un durag pendant cette période.

En 2021, McMahon a désormais Lashley comme champion de la WWE et cela en dit long sur ce qu’il pense du leader de The Hurt Business.

talkSPORT a eu la chance d’attraper Lashley avant son affrontement avec Goldberg à SummerSlam et nous lui avons demandé comment sa relation avec McMahon s’est développée au fil des ans.

McMahon enfile le do-rag en tant que champion ECW

“Quand j’ai eu cette querelle avec Vince, Shane et toute la famille, j’en ai appris plus sur le monde de la lutte [than ever]”, a déclaré Lashley.

« Ma première course dans le monde de la lutte a été incroyable. Si vous pensez juste à certaines des personnes avec qui j’ai eu l’occasion de monter sur le ring ; Fit Finlay, Booker T, JBL, William Regal, Umaga, Big Show ; tous ces gars avec qui j’ai eu l’opportunité d’être sur le ring et en plus, avec Vince McMahon et Shane McMahon !

“Vous ne pouvez pas en apprendre plus sur l’entreprise que de lutter et de rivaliser, de vous battre et d’avoir une querelle avec la personne à propos de l’entreprise – et c’est Vince McMahon et la famille McMahon.

Lashley lors de sa course en tant que champion ECW

«J’ai tellement appris de lui à ce moment-là et Vince ne va pas monter sur le ring avec quelqu’un en qui il n’a pas confiance.

« S’il n’avait pas confiance en moi, alors je n’aurais jamais l’opportunité d’avoir une querelle avec lui. Il m’a donné cette opportunité et la querelle était incroyable. Il avait le do-rag et tout ce que nous avons fait pendant ce temps [laughs].

“Je pense qu’à ce moment-là, il m’a donné sa confiance et j’ai couru avec elle”, a déclaré Lashley.

L’équité que Lashley a accumulée avec McMahon l’a bien servi à son retour dans l’entreprise en 2018. Cela a pris un certain temps, mais McMahon a finalement obtenu l’homme de 45 ans là où il devait être.

Goldberg défiera Bobby Lashley à SummerSlam

“Donc, je pense qu’en ce moment, j’ai toujours eu cette confiance de Vince. Il connaît le genre de gars que je suis, il sait de quoi je parle », a-t-il ajouté.

« Vince est le genre de personne qui travaille son cul et cela se voit par ce qu’il a fait avec l’entreprise. Il voit ça en moi et il l’a toujours vu en moi.

« Il sait que je vais toujours me casser le cul et qu’il peut me mettre en sa compagnie et que je ferai toujours ce qu’il faut, à 100%. C’est ce que j’ai toujours fait. Je pense que Vince comprend cela et c’est pourquoi je suis le champion à ce jour.

Regardez Bobby Lashley défendre le titre de la WWE contre Goldberg ce samedi à SummerSlam sur le réseau WWE ou BT Sport à partir de 1h du matin.

