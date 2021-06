Bobby Lashley dit que SummerSlam serait le “moment parfait” pour que Brock Lesnar revienne et lui fasse face, le champion de la WWE envisage le retour du MMA et ses débuts en boxe

Cela a pris du temps, mais Bobby Lashley est enfin champion de la WWE.

Maintenant qu’il est assis au sommet de la montagne, Lashley affrontera Drew McIntyre ce dimanche à Hell in a Cell et s’il gagne, l’Écossais ne pourra plus le défier pendant son règne.

Bobby Lashley a pris le long chemin vers le titre de la WWE, mais il est dans la forme de sa vie

Alors qui serait le prochain ? SummerSlam n’est que dans deux mois et ce sera le premier spectacle de stade bondé de la WWE depuis que la pandémie a fermé le monde au début de l’année dernière.

Brock Lesnar pourrait-il enfin revenir? Pourrions-nous enfin obtenir le match de rêve entre deux durs à cuire légitimes que nous avons toujours voulus?

S’adressant à talkSPORT, Lashley a déclaré qu’il pensait que c’était maintenant la meilleure chance qu’il ait jamais lors de ce match.

“Cela pourrait être, cela pourrait être”, a répondu Lashley lorsqu’on lui a posé des questions sur Lesnar à SummerSlam. “On ne sait jamais. Normalement, quand il revient, c’est pour une raison et c’est cette grosse ceinture dorée brillante.

Bobby Lashley et Brock Lesnar sont deux poids lourds avec des références réelles

« En ce moment, je l’ai. S’il y avait une chance, s’il y avait un moment où il voudrait revenir, ce serait le moment parfait. Et je suis toujours prêt. Est-ce le moment pourtant ? Nous ne savons pas.

Lesnar n’a pas encore signé avec la WWE après avoir laissé son contrat expirer après WrestleMania 36. Cependant, avec l’ouverture du monde et le retour des fans, il devrait revenir à un moment donné.

Lashley est un impressionnant 15-2 à l’intérieur de l’octogone et a terminé sa course MMA sur une séquence de huit victoires consécutives avec cinq d’entre eux à Bellator.

Brock Lesnar a combattu pour la dernière fois en 2016

Lesnar est, bien sûr, un ancien champion des poids lourds de l’UFC. La paire pourrait-elle se rencontrer dans un match Fight Pit ou une sorte de variante MMA à la WWE?

« Vous êtes un fantasme de réservation, hein ? [laughs]. Je le ferais, je le ferais. Nous pourrions faire quelque chose de spécial et différent, surtout dans une cage. Il y a beaucoup de possibilités différentes chez Brock et moi.

Alors, Lashley en a-t-il fini avec les combats ? Maintenant âgé de 44 ans, il vient d’atteindre le sommet de la WWE et doit consacrer tout son temps à être le meilleur joueur de l’entreprise.

C’est un endroit qu’il veut vraiment, mais son esprit de compétition veut qu’il se batte aussi. Peut-être même sur un ring de boxe…

Bobby Lashley a 44 ans mais il est magnifique

«Pour moi, je m’entraîne de la même manière. Je m’entraîne un peu au combat quand j’ai un combat, mais je m’entraîne de la même manière. Donc, pour le moment, je me concentre définitivement sur la lutte, car une fois que vous commencez à vous concentrer sur d’autres choses, vous pouvez perdre le titre.

«Je me concentre uniquement sur la lutte en ce moment et je pense que j’ai la capacité de conserver ce titre pendant longtemps, donc je ne sais pas s’il y aura une opportunité de faire autre chose. S’il y avait une chance, je suis plus que partant pour ça.

« Je pense au fait que lorsque vous ne pouvez plus faire quelque chose, vous ne pouvez plus faire quelque chose. Je ne veux pas en arriver au point où je ne peux pas faire les choses. Et comme je peux encore le faire, j’adorerais pouvoir sortir et me battre.

« Cet esprit de compétition donne envie de tout faire. J’ai aussi pensé à me lancer dans la boxe, je me suis un peu entraîné à ça. J’aime toujours me battre. C’est aussi une possibilité.

