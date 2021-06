Bobby Lashley dit que Vince McMahon « aime » son règne de titre à la WWE et espère réformer Hurt Business à un moment donné

in

Bobby Lashley profite de son passage au sommet de la WWE après 16 ans d’odyssée vers le statut de champion du monde.

Le Tout-Puissant a parfaitement le droit de s’arrêter et de sentir les roses, mais il ne le fera pas. Lashley a quitté la WWE en 2008 après avoir apparemment été destiné à la grandeur et il lui a fallu 10 ans pour revenir.

Bobby Lashley profite au maximum de son temps en tant que champion de la WWE

Maintenant qu’il est enfin au sommet, Lashley dit que même s’il doutait que cela se produise, il n’a jamais permis que cela se montre et il est resté cohérent.

“C’est génial”, a commencé Lashley, s’adressant exclusivement à talkSPORT. “[If I had a lack of] confiance, je ne l’ai jamais abandonné. Je ne me suis jamais dit que cela n’arriverait jamais.

« Parce que si je le faisais, vous seriez capable de le dire en me regardant. Mais je me suis entraîné dur, je suis parti, je suis revenu et il s’agit d’être là. Le timing et être en position. Si vous restez cohérent, les portes vont s’ouvrir.

« C’est tout ce que c’était, c’était une question de temps. Quand je suis arrivé pour la première fois, les gens ont dit ‘putain, ce gars pourrait certainement être le champion. Et je devais le prouver. Je devais atteindre le niveau pour franchir les portes que d’autres avaient ouvertes. Maintenant, j’ouvre des portes et ça fait du bien.

Donald Trump a choisi d’être représenté par Bobby Lashley contre Vince McMahon et le patron de la WWE a choisi Umaga en 2007

Seuls 52 hommes ont déjà remporté le titre de la WWE et pour gagner cet honneur, il faut beaucoup de confiance de la part du président de la WWE, Vince McMahon.

Alors, qu’est-ce que le patron a fait du règne de Lashley jusqu’à présent?

“Il aime ça. C’est l’une de ces choses où oui, vous voulez ce retour de Vince et de tous les autres, mais vous ne pouvez pas enlever le sentiment que vous avez », a expliqué Lashley.

« Quand vous repassez ce rideau, vous avez ce sentiment de« oui ! » c’est la meilleure sensation au monde. Personne ne peut te priver de cela.

Bobby Lashley (à gauche) est actuellement assis au sommet de la WWE

«Vous êtes sorti et vous le sentez et personne ne peut vous l’enlever. J’ai eu ce sentiment tout ce temps ! Je suis ce gars que vous voulez aimer ou détester, quoi que ce soit, je suis ce gars.

“Et il y a beaucoup de grands affrontements contre lesquels je veux faire face et défendre ce titre et si nous réussissons à dépasser Hell in a Cell, c’est notre plan.”

L’un des facteurs déterminants de l’ascension de Lashley au sommet était la faction qu’il dirigeait avec MVP, The Hurt Business.

Shelton Benjamin et Cedric Alexander étaient les deux autres membres de l’écurie, mais ils ont été expulsés du groupe peu de temps après que Lashley soit devenu champion de la WWE.

The Hurt Business a dominé RAW à un moment donné

Bien qu’ils ne soient pas ensemble pour le moment, Lashley garde espoir qu’ils se reformeront plus tard.

“C’était bon. C’était tellement bon », a déclaré Lashley avec un sourire.

« Parfois, la foule peut ressentir ce que vous ressentez. Nous l’avons ressenti, ils l’ont ressenti, tout le monde s’en est senti bien. Nous n’étions pas des méchants ou des gentils, nous étions des gars qui avaient une énergie et une direction. Nous avions un objectif. Ça s’est tellement bien passé.

Le Hurt Business à son apogée

«Mais vous savez comment c’est dans ce métier, les choses vont et viennent et les choses reviennent. Espérons qu’à un moment donné, c’est quelque chose que nous disons, voyons s’il y a encore quelque chose avec Cedric et Shelton… Je ne sais pas.

« Tout le monde fait quelque chose en ce moment. Ils se sont mis en couple et se sont disputés, donc je ne sais pas à quoi cela ressemble pour aller de l’avant, mais c’est toujours quelque chose que nous pourrions utiliser à un moment donné et je pense que tout le monde serait prêt pour cela si cela se reproduisait. Tout ce que nous avons, c’est l’espoir !

