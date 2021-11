Bobby Lashley explique la réforme de The Hurt Business, ce qu’il pensait de laisser tomber le titre de la WWE à Big E et plus

Bobby Lashley, après plus de 15 ans d’essais, est finalement devenu champion de la WWE plus tôt cette année.

Il a eu une belle course qui a duré jusqu’à ce que Big E commence également sa course inaugurale avec un cash-in Money in the Bank en septembre.

Bobby Lashley a pris le long chemin vers le titre de la WWE, mais cela a rendu la victoire encore plus douce

Lors d’une récente tournée de la WWE au Royaume-Uni, talkSPORT a eu la chance de parler au Tout-Puissant et de découvrir ce qu’il pensait de sa course et de la réforme de The Hurt Business.

Être fier de sa course en tant que champion de la WWE…

« Oui, je pense que c’était un [a reign to be proud of]. Surtout contre qui je dois le défendre et contre qui je l’ai gagné. Mec, Miz est génial !

« Défendre à ‘Mania contre Drew. Tout le monde se demandait « comment ça va se passer, qu’est-ce qu’ils vont faire ? » puis moi et Drew avons démoli la maison. Je pense que cela m’a simplement donné la légitimité que je voulais.

« Je savais que ça arriverait tôt ou tard. Je n’allais pas prendre ma retraite jusqu’à ce qu’il le fasse [laughs]. J’espérais juste le toucher avant 50 ans ! Je suis resté très bien tout le temps et je pense qu’il me reste tellement plus.

Bobby Lashley est devenu champion de la WWE pour la première fois à 43 ans

En laissant tomber le titre à Big E…

«C’était génial de le laisser tomber à Big E. Il y a quelques gars qui ont juste besoin d’un coup de pouce et pendant mon temps en tant que champion, j’essayais d’aider beaucoup de gars. Comme Jedusor et [Xavier] Woods, regarde ce qu’ils ont fait après. Cela a aidé à les élever et c’est ce que j’ai essayé de faire.

« Quand je suis revenu, je voulais le titre, mais je voulais être ce gars-là. Quand j’ai commencé, j’avais Booker T, Big Show, JBL, Undertaker, Finlay et tous ces gars qui voulaient travailler avec moi et m’aider.

« Tout est une question de respect et c’est ce que je veux faire avec beaucoup de ces jeunes gars qui montent. Nous avons des superstars à venir, certains des gars de NXT aussi, qui l’ont compris.

« Le simple fait d’être sur le ring avec moi les aidera. Je vais les battre, mais ils iront bien ! [laughs]. «

Big E a célébré sa victoire au titre avec ses frères New Day

Sur la réforme de l’entreprise blessée

« Nous avons juste besoin d’avoir une petite discussion de groupe. Avant, lorsque le groupe s’est formé pour la première fois, nous allions prendre des repas et des boissons après chaque spectacle dans un bar local. Élaboration de stratégies autour d’ailes de poulet et d’une bière.

«Pour moi, ce fut l’un des meilleurs moments de ma carrière. Parce que ces gars sont en fait mes amis. J’aime ces gars, je veux être avec ces gars, je parle à ces gars.

« Je veux que nous réussissions et que nous soyons ensemble. La foule l’a senti, savait que c’était réel et vraiment derrière.

The Hurt Business sont de retour ensemble

Si la réunion de The Hurt Business sera expliquée…

« As-tu un frère ou une sœur ? La plupart du temps, quand vous avez des frères, vous vous disputez et vous êtes tellement en colère, mais la prochaine chose que vous savez, c’est que vous êtes de retour et que vous jouez. Personne ne demande « Comment vous êtes-vous remis ensemble ! » C’est juste comme ça.

« J’ai des amis que je considère comme mes frères. Le Boogeyman est l’un de ceux-là – j’espère vraiment qu’il reviendra un jour. Lui et moi nous battrons comme « mec, je ne veux pas te parler ! » nous partons en rage. Le lendemain, c’est comme ‘hey mec, tu es prêt à aller t’entraîner ? Ouais, va te faire foutre aussi’ [laughs] alors on va s’entraîner !

« Alors c’est un peu la même chose ; les frères ont peu de disputes et ça, mais on se remet ensemble.

Travailler contre John Cena au Great American Bash 2007…

« Il [Vince McMabon] m’a mis dans ce match avec Cena au début de ma carrière et tout le monde veut ce match de Cena. Un, c’est plus d’argent [laughs], mais deux, vous apprenez tellement.

« Sans aucun doute, quoi que vous disiez à propos de Cena, il connaît le catch. Avoir l’opportunité d’être là avec lui m’a fait.

Le Main Event de Bobby Lashley avec John Cena en 2007 a été un grand moment de sa carrière

« Cela a fait croire aux gens que peut-être Bobby Lashley pourrait être champion du monde. Beaucoup de gens avant ce match pensaient que je pourrais gagner.

« Donc, en tenant compte de tout cela, il m’a déjà élevé à un autre niveau. »

