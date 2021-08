Bobby Lashley sur Face à Goldberg, l’entreprise blessée et plus

David et Kaz sont rejoints par le champion de la WWE Bobby Lashley pour discuter de son grand match contre Goldberg ce samedi à SummerSlam (08h30). Ils parlent également de l’évolution de Lashley depuis ses débuts en 2005 jusqu’à son premier championnat de la WWE avec Hurt Business à ses côtés 15 ans plus tard (15h00). Plus tard, Lashley parle de ses relations avec Vince McMahon, John Cena et plus (33:00).

Hôtes : David Shoemaker et Kazeem Famuyide

Invité : Bobby Lashley

Producteur : Kyle Crichton

Assistant de production : Jonathan Kermah

