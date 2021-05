Bobby Paul Edward a ordonné de payer pour avoir asservi John Christopher Smith ⋆ .

Une cour d’appel fédérale a statué qu’un restaurateur blanc qui avait contraint un homme noir handicapé intellectuel au travail d’esclave devait plus de 500 000 dollars de dédommagement, soit le double du montant initialement imposé par un tribunal de district inférieur.

Bobby Paul Edwards, 56 ans, a plaidé coupable à un chef de travaux forcés, a été condamné en 2019 à 10 ans de prison et condamné à une restitution de salaire d’environ 273000 dollars. Cette somme représentait le salaire minimum impayé et la compensation des heures supplémentaires dues à John Christopher Smith (dénommé dans la décision “Jack»), Qu’Edwards« a effectivement asservi »en le forçant à travailler à la cafétéria J&J en Caroline du Sud« plus de 100 heures par semaine sans salaire »pendant plus de cinq ans.

Mais un panel de trois juges de la Cour d’appel américaine pour le quatrième circuit à la fin du mois dernier a statué à l’unanimité que le tribunal de district avait commis une erreur en ordonnant uniquement le remboursement des salaires sans inclure «un montant égal supplémentaire» sous la forme de dommages-intérêts. La Cour de circuit a annulé la décision et renvoyé l’affaire au tribunal inférieur pour recalculer le double de la restitution initiale ordonnée, soit 546 000 $.

Comme précédemment rapporté par Law & Crime, Edwards a fait de la vie de Smith un enfer après avoir repris le restaurant en 2009. Une fois qu’Edwards est arrivé, il a cessé de payer Smith, qui a commencé à travailler chez J&J à temps partiel en 1990 à l’âge de 12 ans et a une déficience intellectuelle et un QI d’environ 70. Edwards a sauvagement intimidé Smith avec «un langage abusif, des épithètes raciales, des menaces et des actes de violence», selon le procureur général adjoint de l’époque. Eric Dreiband. Il l’a battu avec une ceinture. Il l’a frappé. Il l’a frappé avec des casseroles et des poêles. Il s’est brûlé le cou avec des pinces chaudes trempées dans de la graisse.

Ces violences physiques visaient à punir Smith pour ses erreurs ou à le faire travailler plus rapidement, ont déclaré les procureurs, et cela a continué jusqu’à ce que les autorités reçoivent une plainte de Geneane Caines, dont la belle-fille travaillait chez J&J, et les services de protection des adultes sont intervenus pour aider en octobre 2014.

«J’avais l’impression d’être en prison. La plupart du temps, je ne me sentais pas en sécurité, comme si Bobby pouvait me tuer s’il le voulait », a déclaré Smith à propos de ses conditions de vie sous Edwards. «Je voulais tellement sortir de cet endroit, mais je ne pouvais pas penser à comment je pourrais sans être blessé.

Le tribunal a estimé qu’en vertu de la loi sur la protection des victimes de la traite (TVPA), le non-paiement du salaire minimum d’un employé et des heures supplémentaires en temps réel signifie que l’employé ne perd pas seulement le salaire dû, mais aussi «la perte de l’utilisation de cet argent pendant la période de retard. “

«Donc, pour compenser entièrement l’employé, il faut tenir compte des pertes dues au retard. Ces pertes supplémentaires pourraient, en partie, être compensées par des intérêts », juge de circuit Paul V. Niemeyer a écrit pour la cour.

«En effet, il serait incompatible avec l’exigence de la TVPA de fournir une restitution correspondant au« montant total des pertes de la victime »de ne pas indemniser une victime pour les pertes subies en raison du retard dans le paiement des salaires et des heures supplémentaires. Et ne pas compenser le retard serait particulièrement grave dans ce cas, où Jack n’a pas été payé pendant de nombreuses années.

Lisez la décision complète ci-dessous.

