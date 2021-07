Bobby Portis : “J’étais déprimé, venir ici est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie”

20/07/2021 Le à 21:40 CEST Les Jeux Olympiques sont l’un des événements les plus intéressants dans le monde du sport. À cette époque, des dizaines de sports minoritaires deviennent le centre d’attention de millions de personnes à travers la planète, où les téléspectateurs profitent d’un environnement sain et festif dans lequel se développent les meilleurs […] More