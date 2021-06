Bobby Shmurda offre de la nourriture, des coupes de cheveux aux familles défavorisées pour la fête des pères .

Bobby Shmurda a passé sa première fête des pères en dehors de la prison en redonnant à sa communauté à Brooklyn.

Le rappeur de 26 ans a été libéré sur parole de l’établissement correctionnel de Clinton en février de cette année après avoir purgé six ans d’une peine pour complot et armes.

Dimanche, le maître de cérémonie, qui a été appelé le père de la musique de forage de Brooklyn, a organisé un brunch pour la fête des pères pour 200 familles défavorisées de l’arrondissement, offrant des repas et des coupes de cheveux gratuits.

Les résidents de The Win Shelter dans le BK ont eu droit à des plats des Caraïbes, notamment du saumon jerk, des pois chiches au curry et du poulet au ragoût, ainsi que du macaroni au fromage, des légumes mélangés, des œufs brouillés, des ailes de poulet frites et même des gaufres. Tous les pères et enfants présents à Win se sont vu offrir des coupes de cheveux gratuites pour les aider à « se sentir au mieux », soutient Complex.

Bobby Shmurda, assis à côté du court, apprécie le match entre les Brooklyn Nets et les New York Knicks au Barclays Center en mars. (Photo par Al Bello/.)



Win est l’un des plus grands fournisseurs de refuges familiaux et de logements supervisés dans la région de New York. Le refuge offre un logement de transition et des services de soutien à plus de 4 700 personnes par nuit, dont 2 700 enfants. Le site Web de l’organisation maintient qu’ils abritent près de 10 % des familles sans-abri à New York.

Selon Complex, Shmurda – qui est né Ackquille Jean Pollard – livré des restes de repas au refuge pour hommes CAMBA à Brooklyn pour s’assurer qu’aucune nourriture n’est gaspillée.

Il a également distribué des consoles de jeux et d’autres jouets aux enfants du refuge, tandis que leurs pères ont reçu des vêtements et des livres.

Le rappeur devrait apparaître au retour du festival de musique Made in America, qui se tient chaque année à Philadelphie. Le festival de cette année marque le 10e anniversaire de l’événement fondé par le rappeur-magnat-entrepreneur Jay Z, où les rappeurs Megan toi étalon, petit bébé et chanteur Justin Bieber sont sur le point de faire vibrer le public le week-end de la fête du Travail.

Shmurda a également été récemment aperçue en studio avec Meek Mill, ainsi qu’avec les producteurs Mike va le faire et Zaytoven.

