Bobby Shmurda a recruté Quavo et Rowdy Rebel pour un nouveau morceau intitulé « Shmoney ». Découvrez une vidéo du nouveau single ci-dessous.

Bobby Shmurda a sorti le single de retour « No Time for Sleep (Freestyle) » en septembre, après sa sortie de prison en février dans laquelle il a dit avoir été effectivement contraint. Depuis, il a sorti deux autres singles : « Splash » et « Cartier Lens ». Rowdy Rebel a rejoint Pressa sur « Dead Body » le mois dernier, après « Jesse Owens » de février avec Nav. Quavo et sa cohorte Migos ont récemment collaboré avec Jim Jones pour « We Set the Trends ».

Contenu

Ce contenu peut également être consulté sur le site dont il provient.