Bobines d’histoire | Critique de livre : Art Cinema and India’s Forgotten Futures de Rochona Majumdar

Satyajit Ray a été présenté à Ghatak par le réalisateur Nemal Ghosh lors d’une réunion de la Calcutta Film Society, co-fondée par Ray.

Au début des années 1950, Ritwik Ghatak a écrit des lettres passionnées à Filmistan, un grand studio de Mumbai, implorant ses propriétaires de faire des films non pas avec beaucoup d’argent ou des stars, mais des idées. Les supplications de Ghatak coïncidaient avec un rapport sur l’état de l’industrie cinématographique indienne rédigé par un comité nommé par le nouveau gouvernement Nehru. Le comité, constitué seulement deux ans après l’indépendance de l’Inde, était dirigé par l’ancien maire de Mumbai SK Patil. L’un de ses cinq membres était V Shantaram.

En 1951, le comité Patil a fait plusieurs recommandations, dont une nouvelle Film Finance Corporation et un Institute of Film Technique. Un an plus tard, le premier festival international du film du pays a projeté des films d’Italie, d’Union soviétique et d’Europe de l’Est. Dans les années qui ont suivi, de nombreuses institutions comme le Children’s Film Institute (1955), Film Finance Corporation et Film Institute of India (1960) et National Film Archive of India (1964) ont été créées pour aligner la réalisation et le visionnage de films avec la nation -imeuble.

C’est dans cette période mouvementée du cinéma indien des années cinquante et soixante que Rochona Majumdar convoque pour poser son nouveau livre, Art Cinema and India’s Forgotten Futures. À la fois histoire du cinéma d’art et du cinéma d’art en tant qu’histoire, le livre est une analyse du cinéma dans une nation nouvellement indépendante et l’accent mis sur le bon cinéma pour créer de bons citoyens. Bien que de nombreuses recommandations du comité Patil n’aient pas été mises en œuvre, le comité de Nehru était différent du premier comité sur le cinéma nommé par les dirigeants coloniaux plus de deux décennies plus tôt. C’était sur la censure à l’ère du cinéma muet.

Majumdar soutient que le projet de cinéma d’art était lié à l’histoire de la nation indienne indépendante. « À peu près en même temps que la décolonisation du pays dans les années 1940 et 1950, une aspiration et un enthousiasme à aider à construire une nouvelle nation et à façonner des citoyens modernes ont alimenté le cinéma d’art indien », explique l’auteur. Les trois décennies qui ont suivi l’indépendance de l’Inde ont vu un nouveau type de cinéma indien. Soudain, les films indiens se rendaient dans des festivals de films internationaux à l’étranger, contrastant fortement avec le voyage des films hindis remplis de mélodrames de Mumbai aux cinémas aussi loin qu’en Égypte et au Maroc.

Le projet de cinéma d’art indien impliquait de nombreux acteurs qui ont influencé son aboutissement, notamment les maîtres du cinéma bengali, et un mouvement de société cinématographique qui s’est emparé du pays dans les décennies qui ont suivi l’indépendance. Une section importante du livre est consacrée aux trilogies de Satyajit Ray (Pather Panchali, Aparajito et Apur Sansar), Mrinal Sen (Interview, Calcutta 71 et Padatik) et Ritwik Ghatak (Meghe Dhaka Tara, Komal Gandhar et Subarnarekha) au cours de la ‘ années 60 et 70 pour comprendre l’engagement du cinéma d’art dans l’histoire sociale, économique et politique du pays.

Majumdar, professeur agrégé dans les départements des langues et civilisations de l’Asie du Sud et des études sur le cinéma et les médias à l’Université de Chicago, présente plusieurs personnalités, notamment des cinéastes et des spécialistes du cinéma, qui ont joué un rôle clé dans la sensibilisation au cinéma d’art dans le pays. . L’un d’eux était la spécialiste du cinéma anglais Marie Seton, d’abord invitée en Inde par le ministère de l’Éducation. Seton, qui a pris la parole dans des sociétés de cinéma et des collèges au cours de ses nombreuses visites, a rencontré un public de 3 000 à 4 000 personnes venues regarder un film de Sergie Eisenstein qu’elle avait emporté avec elle lors d’une projection dans un collège de Gaya, Bihar, trois mois après la sortie. de Pather Panchali.

Seton, qui recevra un Padma Bhushan en 1984 pour sa contribution au cinéma indien, a également organisé un débat public avec « deux des plus jeunes réalisateurs du Bengale » (Mrinal Sen et Ritwik Ghatak) à Calcutta, la rampe de lancement du mouvement de la société cinématographique indienne. Satyajit Ray a été présenté à Ghatak par le réalisateur Nemal Ghosh lors d’une réunion de la Calcutta Film Society, co-fondée par Ray. Au Kerala, c’est Adoor Gopalakrishnan, qui a été influencé par les films de Ray, parmi les pionniers du mouvement de la société cinématographique de l’État. Le livre contient une lettre de Chitralekha, la société cinématographique cofondée par Gopalakrishnan, envoyée à la Celluloid Film Society de l’Université de Delhi en 1976 au sujet des frais de location de 250 Rs pour la projection du premier long métrage du réalisateur, Swayamvaram.

À Mumbai, Basu Chatterjee a fondé la société cinématographique Anandam. Ray a également été président de la Fédération des sociétés cinématographiques de l’Inde, un poste occupé plus tard par Shyam Benegal. En 1981, l’Inde comptait 100 000 sociétés de cinéma réparties dans tout le pays. Si des petites villes comme Jodhpur, Ranchi et Roorkee ont aujourd’hui des festivals de cinéma internationaux, des décennies auparavant, elles avaient des sociétés de cinéma. À Heggodu, un village du Karnataka, 1 000 personnes ont assisté quotidiennement aux projections d’un festival du film organisé par la Ninansam Film Society fondée en 1973. Le festival de 1977 a projeté 12 films en noir et blanc, dont Pather Panchali, Bicycle Thieves et Gold Rush. Le réalisateur de Kannada, Girish Kasaravalli, a présenté les films.

Faizal Khan est indépendant

Le cinéma d’art et les futurs oubliés de l’Inde

Rochona Majumdar

Presse universitaire de Columbia

Pp 307, Rs 699

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.