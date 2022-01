Bobines Instagram : vous ne pouvez pas vous en débarrasser, mais vous pouvez les éviter avec cette astuce simple

Ici, nous partagerons avec vous les étapes que vous pouvez suivre pour désactiver les bobines de votre chronologie Instagram.



La popularité d’Instagram Reels est connue de tous. De la génération z aux milléniaux en passant par ceux qui appartiennent à la catégorie senior, l’engouement pour les bobines ne fait que s’étendre. Cependant, si vous êtes quelqu’un qui n’a jamais aimé TikTok, il y a de fortes chances que vous n’aimiez pas Bobines Soit. Juste pour que tu saches, TikTok a été interdit plus tôt en 2020 (29 juin) sur des questions de sécurité nationale. Depuis lors, un tas d’applications ont remplacé l’application vidéo, faisant d’Instagram Reels la plus importante. Ici, nous partagerons avec vous les étapes que vous pouvez suivre pour désactiver les bobines de votre chronologie Instagram.

Comment éviter les bobines Instagram

Suivez ces étapes pour vous débarrasser des bobines Instagram.

1- Utilisez n’importe quel navigateur—Google Chrome, Firefox pour vous connecter à votre compte Instagram. Vous pouvez également le faire dans n’importe quel navigateur mobile ou un navigateur de bureau.

2- Une fois que vous vous connectez à votre compte Instagram via le navigateur, vous remarquerez que les vidéos Reels ne seront pas là dans l’onglet Explorer.

Désormais, même si vous vérifiez le profil de quelqu’un à partir du navigateur avec lequel vous vous êtes connecté, vous ne verrez pas l’onglet Bobines.

Donc, si vous pouvez utiliser Instagram sur le navigateur de votre téléphone ou de votre ordinateur, cela peut sûrement vous aider à vous éloigner des bobines Instagram. Pour l’instant, c’est la seule option pour s’éloigner de Reels, malheureusement.

