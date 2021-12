Boca a égalé avec Arsenal et a reporté sa qualification à Libertadores 2022

12/05/2021 à 11:12 CET

Boca Juniors a fait match nul 1-1 en tant que visiteur contre Arsenal de Sarandí et n’a pas pu garantir sa qualification pour la Copa Libertadores 2022.

À l’approche de la finale de la Coupe d’Argentine qui se jouera mercredi contre Talleres de Cordoba, le « Xeneize » a fait match nul avec le fond et n’a pas remporté la victoire qui aurait garanti sa place dans la compétition continentale maximale.Juan Ramírez a ouvert le score de la visite dans la première étape, mais Bruno Sépulvéda égalisé le score pour le local.

Bien qu’il n’ait pas obtenu ce résultat, le match nul 2-2 au dernier tour ce samedi entre Lanús et Rosario Central a laissé Boca à un point d’atteindre le but.

La seule équipe qui pourrait détrôner les « Xeneize » de cet endroit serait Independiente, qui devrait remporter les deux matchs et s’attend à une défaite pour Boca lors de la dernière journée contre le Central Córdoba.

Dans d’autres résultats ce samedi, le Racing de Fernando Gago a encore subi une défaite contre Huracán (1-0) pour agrémenter cette terrible fin d’année pour l’Academy, tandis que Talleres battait Sarmiento de Junín (1-2).

De même, samedi Godoy Cruz a égalisé 2-2 avec Platense, tandis que vendredi au début de cette 25e journée, Colón a battu l’Atlético Tucumán 3-0, le Central Cordoba a gagné 2-0 contre Unión et Vélez a égalisé sans but avec Patronage of Paraná.

Ce dimanche le champion River Plate fera ses adieux à son public de l’année contre Défense et Justice, San Lorenzo affrontera Independiente dans la grande classique tandis que Gimnasia et Estudiantes joueront le derby de La Plata.

Lundi, enfin, il y aura deux duels finaux : Aldosivi-Argentinos et Newell’s Old Boys-Banfield.