Boca affrontera Godoy Cruz ou Talleres de Córdoba en finale de la Coupe d’Argentine

11/04/2021 à 07:38 CET

Boca Juniors qualifié pour la finale de la Coupe d’Argentine ce mercredi après avoir gagné par 1-0 aux Argentinos Juniors au stade Malvinas Argentinas de Mendoza.

Avec un but du jeune Luis Vázquez et un performance exceptionnelle du gardien Agustín Orión, Xeneize a atteint le classement à sa quatrième finale de ce concours, où il affrontera le vainqueur de la série qui sera jouée le 12 novembre par Godoy Cruz contre Talleres de Córdoba.

Cette rencontre marquait le retour à propriété du colombien Sebastián Villa, qui avait été puni par la directive « xeneize » pour s’être rendu dans son pays sans autorisation et, à son retour, il a été déterminé qu’il s’entraînerait seul pendant un peu plus d’un mois et demi.

Boca Juniors, qui avait perdu contre Gimnasia pour le tournoi local et sans une chance de se battre pour le tournoi local qui a River Plate comme leader, cherchera à ajouter cette Coupe d’Argentine pour la quatrième fois et la garantie de sa place dans la Copa Libertadores 2022.

L’équipe de Sébastien Battaglia cherchera à terminer la saison avec un titre et à ajouter le deuxième de l’année après avoir remporté le tournoi argentin en janvier après battre Banfield en finale.

Le 12 novembre au stade Juan Gilberto Funes de San Luis l’autre sera défini demi-finaliste avec le croisement entre Talleres de Córdoba, actuel garde du corps du championnat, et Godoy Cruz.

La onzième édition de la Coupe d’Argentine a déjà été remporté trois fois par Boca Juniors, trois autres pour River Plate, un pour Rosario Central, Arsenal de Sarandí et Huracán.