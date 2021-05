Boca élimine River aux pénalités

17/05/2021 à 02:20 CEST

Efe

Boca Juniors s’est qualifié pour la demi-finale de la Coupe de la Ligue professionnelle ce dimanche en battant un River Plate décimé dans son équipe par covid-19, 4-2 aux tirs au but, et après avoir fait match nul 1-1 en temps réglementaire dans le Superclásico argentin. .

La fête avait tout. Un but de Carlos Tévez mal validé par l’arbitre Facundo Tello à la 10e minute, des débuts exceptionnels du gardien de River Plate Alan Díaz, 21 ans, et d’un “ millionnaire ” qui a lutté malgré son 15 joueurs avec covid-19.

L’équipe de Marcelo Gallardo est apparue à La Bombonera avec une équipe alternative: Alan Díaz sur le porche; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, David Martínez, Fabrizio Angileri; Milton Casco, Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Jorge Carrascal; Julián Álvarez et Agustín Fontana.

Mentras que Boca a joué avec son propriétaire: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Alan Varela, Cristian Medina, Agustín Almendra; Cristian Pavón, Carlos Tevez et Sebastián Villa.

Et les débuts du gardien Díaz ont été l’un des moments forts du Superclásico, puisque le gardien est devenu le 37e jeune à faire ses débuts dans le cycle “ Doll ”, à l’exception qu’il a été le premier à faire ses débuts dans un match contre Boca Juniors.

Dans la première étape, Boca est allé avec tout, mais River a tenu bon jusqu’à la minute 10 Tevez a inscrit son 50e but avec Boca à La Bombonera.

🎥 Pour le crier à nouveau! La tête de Tevez dans l’arc Casa Amarilla, avec la caméra exclusive #Boca. 🗣🔟⚽️ # VamosBoca 👊 pic.twitter.com/UdXwpjOPLL – Boca Juniors (@BocaJrsOficial) 16 mai 2021

L’annotation a été éclipsée par une faute que ‘el Apache’ a commise à Jonatan Maidana et que l’arbitre Facundo Tello n’a pas sanctionnée malgré la confrontation avec les deux joueurs.

Alors ils sont allés se reposer, avec un Boca cherchant à élargir le score et une River qui se tenait bien derrière et dans laquelle Díaz se démarquait quand la défense ne pouvait pas arrêter l’offensive «Xeneize».

Avec cette même attitude, les deux équipes se sont rendues sur le terrain pour la seconde mi-temps et Diaz a brillé là-bas en sauvant trois balles qui ressemblaient à un but aux 51e, 65e et 85e minutes, tout venant des pieds de Tevez. Au milieu de la période, River a commencé à attaquer les hommes de Russo avec plus de faim et dans un centre précis Julián Álvarez a marqué l’égalisation d’une tête.

Avec 1-1 sont venus les tirs du point de penalty pour rencontrer le qualificatif pour la demi-finale de la Coupe d’Argentine. Ils ont marqué pour Boca, Tevez, Villa, Iquierdoz et Buffarini. Cardona a échoué.

Pour River, ils ont converti Montiel et Álvarez et ont gaspillé Ponzio et Angileri. Avec le 4-2 aux tirs au but, Boca disputera la demi-finale contre le Racing et pour l’autre clé Independiente, il jouera contre Colón, les deux matchs se joueront au stade du bicentenaire de San Juan.