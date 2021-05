Boca est lié à Barcelone et ne ferme pas son classement

21/05/2021 à 06:16 CEST

.

le Boca Juniors argentin à égalité ce jeudi sans buts dans la Bombonera avec lui Barcelone Equatorien et suspendu son classement aux huitièmes de finale de la Copa Libertadores. Le résultat a laissé l’équipe équatorienne en tête du groupe C avec 10 points (5 buts de différence), suivie de Boca Juniors avec 7 (1), tandis que les deux équipes restantes, le brésilien Santos (2) et le bolivien The Strongest (- 7) ajouter 6. Xeneize, qui avait dirigé son classement au début du tournoi avec des victoires contre The Strongest (0-1) et Santos (0-2), s’est ensuite compliquée en ajoutant deux défaites de suite: 1-0 contre Barcelone et 1-0 contre Santos.

Sans Carlos Tevez comme partant, Xeneize avait deux visages avec une très mauvaise première mi-temps où il était dominé et une seconde mi-temps où il occupait le devant de la scène mais manquait d’idées pour mettre en danger le but défendu par Javier Burrai. Barcelone, quant à lui, a confirmé son grand moment et a eu une première moitié de pure démonstration de ses possibilités offensives, tandis que plus tard, il a choisi de se replier sur son terrain et de parier sur la contre-attaque.

En première mi-temps, c’était presque tout de la visite: d’abord à 8 minutes avec un tir de Damián Díaz qui a forcé l’intervention d’Esteban Andrada, à 28 ans, Mario Pineida s’est retourné pour réclamer le gardien de but local et à 36 Diaz à nouveau Il n’était pas sûr pour définir une autre main dans la main avec Andrada.

Dans la deuxième étape, Boca a assumé le rôle principal et avec les revenus de Carlos Tevez et Gonzalo Maroni a réussi à avoir une plus grande circulation mais n’a pas eu de profondeur dans les derniers mètres du champ. Les Colombiens Sebastián Villa et Cristian Pavón, fers de lance de l’attaque xeneize, n’ont pas eu une nuit précise et Boca a souffert.

À la 64e minute, l’option la plus claire est venue pour les locaux lorsque le gardien Burrai est passé derrière un centre et Lisandro López a raté un but vide avec un tir qui est passé au-dessus de la barre transversale.

Barcelone s’est occupé du tirage au sort et a pris à Guayaquil un point vital pour la dernière journée de ce Groupe C mercredi prochain lorsqu’il recevra Santos, tandis que Boca recevra The Strongest dans la Bombonera avec la nécessité d’une victoire pour ne pas souffrir du classement. .

L’international complique les choses pour Olympie

Porto Alegre International, avec un but en solo de Yuri Alberto, a remporté ce jeudi le Olympie du Paraguay sur le terrain des Guarani, qui trouvent très difficile de passer au second tour des Libertadores, se sont désormais battus avec un plus grand avantage aux points par les Brésiliens. Internacional est derrière le résultat avec neuf points, le même que le Deportivo Táchira, qui a battu ce mercredi le Bolivien Always Ready 7-2, avec six, qui est également le doyen du groupe B.Olimpia, qui au match aller a été sévèrement puni par le Brésiliens (6-1), ils devront battre le Deportivo Táchira le prochain et dernier jour pour rêver de huitièmes de finale.

Les Asuncenos étaient inférieurs dès la première mi-temps, au cours de laquelle ils ont menacé d’un tir d’Iván Torres et de l’attaquant Jorge Recalde. Cependant, l’équipe de l’entraîneur Sergio Órteman a commencé à être vaincue par un international qui dominait le ballon et offrait une plus grande agressivité. Parmi les exemples, une tête de Tiago Galhardo, qui avec le capitaine, Taison, était le plus remarquable des Cariocas dans ces 45 ans.

Dans le second, ceux de Porto Alegre ont tiré leurs griffes et se sont approchés davantage des feux croisés à travers les internats de Taison et Víctor Cuesta. Dans la minute 65 c’était expulsé Saúl Salcedo pour un double jaune, pour une main très proche de l’Olympia. Le coup franc a été lancé par Cuesta, un tir puissant qui a fait briller le gardien Alfredo Aguilar, la figure des Asuncenos.

International a continué à se noyer dans l’attaque, dans une tempête qui a enfermé les Paraguayens et qui les a parfois mis sur les cordes. Dans ce dernier quart-temps, l’attaquant Isidro Pitta avait le but dans ses bottes à plusieurs reprises. Cependant, l’infériorité numérique a été notée et dans 82 Yuri Alberto il a accroché une balle strie par Moisés qui était imparable pour Aguilar.

Trois minutes plus tard, Olimpia avait le match nul: un coup franc de Néstor Camacho et une démonstration en hauteur de Marcelo Lomba. Nerfs à la fin et distribution de cartons par l’arbitre argentin Néstor Pitana, qui a pris le rouge à Yuri Alberto.

Les Argentins assurent le leadership

Argentinos Juniors a assuré ce mercredi le privilège de terminer à la tête du groupe F de la Copa Libertadores par gagner 1-0 le cinquième et avant-dernier jour pour Athlétisme national, qui a été exclue de la zone de classification en l’absence de date. El Bicho mène avec 12 points, suivi de l’Universidad Católica avec six (-2 buts de différence) et de l’Atlético Nacional avec cinq (-1). Quatrième, toujours avec la possibilité de se qualifier, est le National uruguayen, également avec cinq (-3). L’équipe argentine, dominant clairement le match, a réussi à ouvrir le score à la 90e minute grâce à un but d’Emanuel Herrera, entré en seconde période.

La première occasion claire de marquer est venue à la sixième minute, lorsque l’attaquant uruguayen des Argentinos Juniors, Marcelo Cabrera, a pris la tête d’un centre de la droite de Jonathan Sandoval. Peu de temps après, un tir à mi-distance de Gabriel Florentín a effleuré le poteau. Le gardien de l’Atlético Nacional, Aldair Quintana, a réalisé de très bonnes interventions qui ont maintenu les visiteurs en vie

Le Bicho de La Paternal a clairement dominé le match et a fait plus de mérites que son rival pour rester avec la victoire. Argentinos Juniors avait deux fois plus de possession que les visiteurs, mais a presque toujours échoué dans la définition. Les Colombiens n’ont pas pu contre-attaquer et les quelques fois où ils sont entrés sur le terrain opposé, ils n’ont pas dérangé le gardien de but local.

A deux minutes de la fin, un coup franc du milieu de terrain colombien Neyder Moreno, entré en seconde période, a franchi la barrière, touché le poteau et franchi la ligne de fond. Immédiatement après, à 90 minutes, Herrera il a tapé un ballon dans la zone et délogé Quintana, qui n’a pas pu empêcher le but.

Jusque-là, l’Atlético Nacional était deuxième dans la zone de classement avec six points pour une meilleure différence de buts que l’Universidad Católica. Le sixième et dernier jour, Argentinos Juniors visitera le Nacional et l’Atlético Nacional à l’Universidad Católica.