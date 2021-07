Boca et l’Atlético Mineiro sont à égalité en huitièmes de finale aller des Libertadores

14/07/2021 à 04h26 CEST

. / Buenos Aires

Boca Juniors et Atlético Mineiro ils ont joué un match égal et sans émotion ce mardi à Buenos Aires qui s’est terminé matché sans buts lors du match aller des huitièmes de finale de la Copa Libertadores. Lors de la première rencontre de Xeneize après l’abandon de sa dernière idole, Carlos Tevez, Boca Juniors n’a pas réussi à venir à bout des visiteurs dans la mythique Bombonera. A 35 minutes l’arbitre colombien Andrés Rojas a annulé un but qu’il avait sanctionné en faveur des locaux après avoir consulté le VAR (système d’arbitrage vidéo) et sanctionné une faute précédente.

Aucune des deux équipes n’a réussi à s’imposer et le match s’est joué principalement au centre du terrain. Boca Juniors et l’Atlético Mineiro ont tous deux fait appel à un jeu brutal pour arrêter les avances de leurs rivaux. Lorsqu’ils avaient le ballon, ni les Argentins ni les Brésiliens n’ont réussi à créer des situations de score claires pendant la première heure de match.

A la 35e minute, Marcelo Weigandt débordait sur l’aile droite et envoyait un centre que, après une série de tirs à la tête, Diego González transformait en but. Cependant, l’arbitre a revu le jeu avec le VAR et a annulé le but en sanctionnant une infraction précédente de l’attaquant de Xeneize Norberto Briasco.

“El Pulpo” González était sur le point de se transformer en l’un des derniers jeux de la première mi-temps, mais sa tête a été déviée par le gardien Éverson. L’Atlético Mineiro avait une meilleure possession du ballon dans les 45 premières minutes, mais n’a pas pu en profiter.

Au début de la seconde mi-temps, Boca a trouvé dans la zone droite de son attaque, avec le milieu de terrain colombien Sebastián Villa et l’ailier Weigandt, la formule pour déranger les visiteurs. Cependant, l’avant-centre Briasco n’a pas réussi à transformer les centres en buts. De son côté, l’équipe brésilienne a misé sur la créativité du milieu de terrain Ignacio Fernández, qui n’a pas aidé Hulk.

Les deux entraîneurs ont déplacé le banc, mais les nouveaux interprètes ont respecté le scénario des précédents et n’ont pas pu se démarquer non plus. Le défenseur brésilien Réver a quitté le terrain à quinze minutes de la fin d’un coup violent au bras gauche.

Dans les dernières minutes, Boca Juniors accaparait les Brésiliens poussés par le dépassement gauche de Cristian Pavón, mais sans trouver le succès.

Le match retour aura lieu le 20 juillet et le vainqueur de cette touche affrontera un rival argentin en quart de finale : River Plate ou Argentinos Juniors.