Boca Juniors a battu Huracán et a grimpé en troisième position. De leur côté, Estudiantes s’incline 2-1 face à Banfield

17/10/2021 à 04h34 CEST

.

Boca Juniors a battu l’ouragan 0-3 à l’extérieur dans l’un des matchs marquants de ce samedi pour la seizième journée du tournoi argentin et s’est hissé à la troisième place du classement.

Les buts d’Agustín Almendra, Luis Vázquez et Marcos Rojo, sur penalty, a permis à ‘Xeneize’ d’ajouter sa septième victoire et d’atteindre 27 points pour être six derrière le leader River Plate et cinq derrière la garde de Talleres de Córdoba.

Dans une autre des réunions du samedi jour, Lanús et Banfield égalaient 1-1 dans une nouvelle édition du classique de la banlieue sud de Buenos Aires, après les buts respectifs de José Manuel López et Juan Manuel Cruz.

Suite à ce résultat, Lanús a terminé quatrième avec 27 unités, tandis que Banfield est en 22e position avec seulement 15 nombres entiers.

Le reste des résultats de cette seizième journée a enregistré la Les étudiants battent 2-1 contre Banfield, la chute du Racing Club à domicile par 0-1 contre Platense et le triomphe d’Unión par 3-4 contre Sarmiento.

En outre, Gimnasia et Esgrima La Plata ont gagné 1-0 contre les Old Boys de NewellRosario Central a battu Patronato de Paraná 3-2 de manière angoissante, tandis que deux matchs nuls et vierges ont été enregistrés entre Godoy Cruz avec Central Córdoba et Vélez Sarsfield avec Arsenal.

Ce dimanche la 16ème journée s’achèvera par quatre duels où se démarque le classique entre le leader de River Plate contre San Lorenzo, la visite de l’escorte de Talleres de Córdoba à Colón, tandis qu’Independiente jouera contre Aldosivi à Mar del Plata et l’Atlético Tucumán recevra les Argentinos Juniors.