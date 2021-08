Boca Juniors a éliminé River Plate de la Coupe d’Argentine aux tirs au but

08/05/2021 à 03:30 CEST

. / Buenos Aires

Boca Juniors a battu River Plate 4-1 aux tirs au but et avancé à quarts de finale de la Coupe d’Argentine après dessiner sans buts en temps réglementaire, lors d’un match disputé au stade Único Ciudad de La Plata. Dans le quatrième superclassique de l’année, Boca Juniors a subi le match le plus fluide de l’équipe dirigée par Marcelo Gallardo et a eu son prix aux tirs au but pour se qualifier pour les quarts de finale où il affrontera le Patronato de Paraná.

Dans le Xeneize, où le Péruvien Luis Advíncula a fait ses débuts, Marcos Rojo, Juan Ramírez, Cristian Pavón et Carlos Izquierdoz ont marqué dans la série. Seul Héctor Martínez a marqué pour le Millionnaire. Agustín Rossi a arrêté le lancement de Julián Álvarez et Braian Romero a terminé.

Boca reprend ainsi le moral en ce début de saison qui avait enregistré l’élimination de la Copa Libertadores contre l’Atlético Mineiro en huitièmes de finale, en plus d’enregistrer deux nuls et une défaite en début de championnat local. River fait face au grand défi de l’année : les quarts de finale de la Copa Libertadores juste contre l’Atlético Mineiro à partir de la semaine prochaine.

Dans l’autre match de ce mercredi de la Coupe d’Argentine, Tigre a donné la surprise et éliminé Independiente après avoir gagné 2-1 dans le match des seizièmes de finale du tournoi.