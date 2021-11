Boca Juniors bat Aldosivi 0-3 et entre dans la zone de qualification des Libertadores 2022

11/09/2021 à 04:40 CET

Boca Juniors a battu Aldosivi 0-3 ce lundi à l’issue de la vingtième journée de la Ligue argentine qui diriger River Plate confortablement et est entré dans la zone de qualification pour le Coupe Libertadores 2022 à défaut de cinq jours pour la fin du tournoi.

Agustín Almendra a marqué le premier but à 15 minutes puis ils ont converti deux des Colombiens que Xeneize a: le milieu de terrain Edwin Cardona, figure du match, à 70 minutes et le milieu de terrain offensif Sebastián Villa, assisté de Cardona, sur le dernier jeu du match. Ce résultat laisse Boca Juniors sixième avec 33 unités, derrière River Plate (46), Talleres (39), Lanús (35), Vélez (34) et Defensa y Justicia (34).

Le Xeneize est ainsi temporairement entré en zone de classement pour les Libertadores de 2022 en étant cinquième au tableau annuel.

Lors du premier match joué lundi, les Old Boys de Newell ont battu l’Unión de Santa Fe 1-0 grâce à un but de Pablo Pérez à la 50e minute.

La victoire a laissé le Rosario dix-neuvième avec 23 points et Unión quinzième avec deux autres unités et temporairement hors de la zone de qualification pour la Copa Sudamericana en 2022.

Plus tard, Huracán et Argentinos Juniors se sont rencontrés dans un match qui s’est terminé 1-1.

Les Argentinos ont pris la tête du score après trois minutes avec un but de Gabriel Florentín et le Globe a égalisé à la 26e minute grâce à Enrique Triverio.

Tellement de Des Argentins comme Hurricane tentent de se qualifier pour l’Amérique du Sud de l’année prochaine mais pour l’instant ce sont trois et six points, respectivement, du Racing Club, qui occupe la dernière place.

Le dimanche, River Plate a franchi une nouvelle étape vers la consécration dans le tournoi argentin en battant Patronato 5-0 avec quatre buts de sa jeune star Julián Álvarez et un autre d’Agustín Palavecino.

River n’a pas subi la pression d’avoir joué ce duel sachant que Talleres de Córdoba samedi avait été imposé à domicile par 0-2 contre Godoy Cruz avec des buts du Colombien Rafael Pérez et Juan Cruz Komar.

Parmi les autres résultats marquants de cette vingtième journée, les deux équipes d’Avellaneda ont remporté deux victoires samedi : Independiente a battu l’Arsenal de Sarandí 3-0 à domicile et le Racing Club a obtenu le premier succès avec Fernando Gago comme entraîneur en s’imposant 0-2 à Tucumán contre les locaux. Atlético.

Ce dimanche, Vélez Sarsfield a battu San Lorenzo 2-1 grâce à deux buts de Lucas Janson et Lanús a fait match nul 1-1 avec Estudiantes vendredi.