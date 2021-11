Boca Juniors bat Sarmiento et se rapproche des Libertadores

21/11/2021 à 06:01 CET

Boca Juniors a battu Sarmiento de Junín 2-0 ce samedi à la Bombonera et a franchi une nouvelle étape vers le qualification pour l’édition 2022 de la Copa Libertadores.

Avec des buts de Luis Vázquez et du Colombien Frank Fabra, le ‘Xeneize’ a remporté sa dixième victoire avec un total de 36 unités et s’installe en quatrième position derrière le leader River Plate (46), Talleres de Córdoba (40) et Defensa y Justicia (37).

Dans les autres résultats de samedi, le Central Córdoba de Santiago del Estero a battu l’Independiente 1-0 et le Rosario Central a renoué avec la victoire en s’imposant 3-1 contre l’Atlético Tucumán.

Ce dimanche, le River Plate visitera le Platense dans l’un des trois matches qui marqueront la fin de la 21e journée du tournoi argentin, et il partira à la recherche d’une victoire qui lui permettra d’être tout près de décrocher un titre local qui lui est refusé depuis 2014.

L’équipe « millionnaire » totalise 46 points et, avec une victoire potentielle, elle prendrait neuf unités d’avance sur Talleres de Córdoba, qui a égalé ce vendredi 1-1 à domicile avec Vélez Sarsfield.

La 21e journée a commencé jeudi avec les victoires de Defensa y Justicia (2-3 contre Unión), Patronato (3-2 contre Lanús) et Aldosivi (0-2 contre Banfield), tandis que vendredi Estudiantes a battu 4 -1 à Hurricane, La gymnastique a gagné 0-1 contre San Lorenzo et les Argentinos ont égalisé sans but avec Godoy Cruz.

Dimanche, en plus du duel Platense-River Plate, Arsenal accueillera les Newell’s Old Boys à Sarandí et le Racing Club rencontrera Colón de Santa Fe.