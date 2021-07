Boca Juniors fait match nul avec Unión lors de la première de la Ligue argentine

in

17/07/2021

07:17 CEST

Buenos Aires

Boca Juniors a égalé 1-1 à domicile ce vendredi avec Unión de Santa Fe lors de la réunion qui a marqué la première du tournoi de la Ligue 2021 de football argentin. Avec une équipe avec tous les joueurs de réserve, le ‘Xeneize’ a profité avec un but de Lucas Obando, tandis que le ‘Tatengue’ local a égalisé à dix minutes de la fin par Fernando Marquez. De cette façon, Boca était très proche mais n’a pas pu gagner dans ce début de tournoi qui était en milieu de série contre l’Atlético de Mineiro pour les 16 derniers de la Copa Libertadores. Après le match nul et vierge du match aller à domicile, l’équipe dirigée par Miguel Ángel Russo rendra visite à l’équipe brésilienne mardi prochain au Mineirao de Belo Horizonte pour définir sa place en quarts de finale.

Dans le duel restant ce vendredi, Estudiantes de La Plata s’est imposé 0-3 contre Sarmiento à Junín avec un doublé de Juan Apaolaza et le reste de Manuel Castro. La première journée de ce concours se poursuivra ce samedi avec cinq matches, parmi lesquels se démarque le duel entre Vélez Sarsfield et Racing Club, tandis que dimanche River Plate recevra le champion en titre : Colón, San Lorenzo visitera Arsenal de Sarandí et Independiente recevoir aux Argentinos Juniors.

Ce tournoi se compose de 25 jours en un tour tous contre tous qui se terminera le 12 décembre et couronnera le deuxième champion de l’année en Argentine après la consécration de Columbus lors de la dernière Professional League Cup, qui s’est terminée avant la Cup America.