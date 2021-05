Boca Juniors obtient une place en quarts de finale de la Coupe de la Ligue en Argentine

Boca Juniors a ajouté sa cinquième victoire consécutive en battant Lanús 1-0 pour se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue professionnelle, une instance à laquelle River Plate n’a pas pu accéder après avoir perdu 1-0 contre Banfield cet avant-dernier jour.

L’équipe de Miguel Ángel Russo a gagné 1-0 dans la Bombonera avec le but de Carlos Izquierdoz et, de cette manière, il était deuxième du groupe B derrière le leader Vélez Sarsfield, qui était l’autre membre de la région qui a accepté la prochaine instance du tournoi de gaucho. .

Talleres de Córdoba (20 unités) et Unión (18) occupent les deux dernières places pour les quarts de finale en l’absence de la dernière journée, tandis que Independiente (17) et Lanús (16) ont été laissés pour compte, tandis que Gimnasia (14) Il aura besoin une victoire ce lundi contre Sarmiento pour arriver avec plus d’options le week-end prochain.

Dans le groupe B, quant à lui, Colón s’est imposé 2-0 contre Arsenal de Sarandí et, avec 24 points, c’est la seule équipe à avoir déjà garanti sa place en quart de finale.

River Plate (18), qui a chuté 1-0 contre Banfield, et le Racing Club (18), qui a perdu par le même score contre Central Córdoba, étaient derrière San Lorenzo (21), qui a gagné par le minimum contre Godoy Cruz, et Estudiantes (19), qui ce lundi affrontera Platense.

Boca Juniors a atteint l’objectif

Après un départ parfait en Copa Libertadores avec deux victoires, Boca Juniors a atteint ce dimanche matin l’objectif d’atteindre les quarts de finale du tournoi local après avoir battu Lanús 1-0 à La Bombonera avec un but de Carlos Izquierdoz.

Criez-le à nouveau! 🗣️⚽ Le but de @Cali_Izquierdoz et une nouvelle victoire pour la #CopaDeLaLiga. #VamosBoca 👊 pic.twitter.com/pPZzyBgRwK – Boca Juniors (@BocaJrsOficial) 2 mai 2021

Pour sa cinquième victoire consécutive, Miguel Ángel Russo a assuré ce classement une date avant la fin de la phase de groupes de cette Coupe de la Ligue professionnelle.

Cet objectif étant atteint, ce dimanche après la rencontre, l’équipe «xeneize» s’est rendue à Guayaquil où elle affrontera mardi prochain la Barcelone équatorienne pour la troisième journée du groupe C de la Copa Libertadores.

Lanús, quant à lui, se rendra jeudi à La Equidad de Colombia avec le besoin d’une victoire pour canaliser sa participation au Groupe H de la Coupe d’Amérique du Sud.

River Plate est tombé à Banfield

River Plate a chuté 1-0 à Banfield lors de leur avant-dernière présentation pour la Coupe de la Ligue professionnelle et a compliqué leur avenir dans le groupe A de ce tournoi, où ils devront jouer pour accéder aux quarts de finale.

Un but solitaire de Juan Pablo Álvarez, a atteint le finaliste actuel pour l’emporter et laisser le “ Millionaire ” dirigé par Marcelo Gallardo en quatrième position dans ce domaine avec 18 points avec Racing Club et Rosario Central, tandis que le vainqueur a atteint le septième rang avec 17 entiers.

Avant le duel décisif du week-end prochain contre Aldosivi, River Plate se rendra chez Junior en Arménie ce mercredi pour la troisième journée du groupe D de la Copa Libertadores.

Rosario Central a battu Newell’s à El Clásico

Après une semaine d’incertitudes avec le développement du classique de la ville, Rosario Central a battu les Old Boys de Newell 3-0 et arrive avec des possibilités de qualification pour la dernière journée du groupe A.

Avec des buts de Marco Ruben, Nicolás Ferreyra et du Mexicain Luca Martínez Dupuy, le Canalla a remporté une victoire catégorique à domicile et a atteint 18 points pour égaler la ligne de River Plate et du Racing Club.

Pour l’équipe dirigée par Germán Burgos, ce fut un coup dur pour une campagne qui ne compte que deux victoires, quatre nuls et six défaites.

Après ce classique pour les deux, ce sera l’heure de la Coupe d’Amérique du Sud au Chili: Rosario Central se rendra à Huachipato pour le groupe A, tandis que les Old Boys de Newell joueront contre Palestino pour la Zone F.

Voyages d’Independiente et de course

Independiente est tombé à domicile ce dimanche 0-1 contre l’Atlético Tucumán, avec un but de Leonardo Heredia, pour rester à la cinquième position du groupe B de ce tournoi et en dehors de la zone de classement à l’instance déterminante de la compétition.

Le Racing Club a perdu 1-0 lors de sa visite au Central Córdoba à Santiago del Estero, avec tous les deux Carlo Lattanzio, et a chuté à la sixième place dans la zone A, restant également en marge des quatre qui atteignent les quarts de finale.

Le dernier jour, Racing jouera le classique contre San Lorenzo, tandis qu’Independiente se rendra à Huracán avec le besoin d’une victoire et attendra d’autres résultats pour ne pas être exclu de la phase de mise à mort.

Avant ces engagements, le Racing Club accueillera São Paulo pour la troisième journée du Groupe E de la Copa Libertadores, tandis qu’Independiente se rendra au Brésil pour y faire face. Bahía par Zone B de la Coupe d’Amérique du Sud.

Victoire de San Lorenzo contre Godoy Cruz

Après deux douloureuses défaites en Copa Sudamericana contre Huachipato et Rosario Central, San Lorenzo a remporté le tournoi local 1-0 contre Godoy Cruz avec les deux Óscar Romero, un penalty, et s’installe dans la zone de classement Groupe A.

Malgré un autre penalty sauvé par Ángel Romero, l’équipe de Diego Dabobe a ajouté sa sixième victoire dans la compétition nationale et a été escortée par le Colón déjà classé en l’absence de date pour la définition des huit équipes qui disputeront les quarts de finale.

Avant le duel décisif contre le Racing le week-end prochain, San Lorenzo cherchera à se réhabiliter en Copa Sudamericana ce mercredi lorsqu’il recevra le Paraguayen le 12 octobre pour la troisième journée du Groupe A.