Boca Juniors ouvre l’ère Battaglia avec un 1-0 contre le Patronato de Paraná

22/08/2021

22/08/2021

Boca Juniors a inauguré ce samedi l’ère de Sebastián Battaglia en tant qu’entraîneur avec une victoire serrée 1-0 contre Patronato de Paraná dans la continuité de la septième journée du tournoi de la Ligue argentine de football professionnel.

Dans la Bombonera, avec un but solitaire du jeune Luis Vázquez à la 85e minute, Boca a célébré le premier triomphe du tournoi lors des débuts de Battaglia en tant qu’entraîneur après le départ brutal de Miguel Ángel Russo du banc.

Après cette victoire, Boca est sorti du sous-sol du classement et totalise sept unités à la 20e position du tableau, juste avant un rival qui sera à nouveau mesuré le mois prochain pour les quarts de finale de la Coupe d’Argentine.

Dans un autre résultat ce samedi, Le Racing Club a battu Arsenal de Sarandí 3-0 en tant que visiteur pour atteindre 14 unités et rester comme escorte à un point du leader indépendant, qui a égalisé vendredi sans but à domicile contre Défense et Justice.

Aussi, ce samedi Vélez Sarsfield a récupéré et, avec l’aide de son emblème Ricardo Centurión, a également ajouté sa première victoire en battant Lanús 5-1, tandis que Godoy Cruz a fait match nul avec Huracán et Central Córdoba a fait match nul 2-2 avec Platense.

Vendredi, au début de ce septième jour, Aldosivi a battu Colón 3-0, Banfield et Estudiantes ont égalé 1-1 et Sarmiento a battu l’Atlético Tucumán 3-0.

Ce dimanche, la journée se terminera par quatre matches, dont River Plate visitant Gimnasia y Esgrima La Plata et San Lorenzo accueillant Argentinos Juniors.