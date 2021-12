Boca Juniors remporte sa quatrième Coupe d’Argentine après avoir battu Talleres aux tirs au but

09/12/2021 à 05:08 CET

Boca Juniors a battu Talleres aux tirs au but en finale de la Coupe d’Argentine mercredi et a remporté ce titre pour la quatrième fois, qu’il n’avait plus conquis depuis la saison 2014-2015.

Avec un but final aux tirs au but (4-5) par « Toto » SalvioAprès un match qui s’est terminé 0-0, « Xeneize » a remporté son premier titre avec Sebastián Battaglia sur le banc.

Il l’a fait lors d’un match joué à l’Estadio Único de Santiago del Estero (nord du pays), au cours duquell Boca n’a pas fini d’imposer son jeu dans n’importe quelle partie du match.

En réalité, le « Xeneize » n’a eu aucune chance claire de marquer pendant les 90 minutes et a même regretté l’expulsion du milieu de terrain Juan Ramírez, des circonstances qui ne l’ont pas empêché de remporter le titre des onze mètres.

Pour conquérir cette Coupe d’Argentine pour la quatrième fois (les précédentes avaient eu lieu lors de la première édition de 1969 et lors des saisons 2011/2012 et 2014/2015), Boca a successivement battu Claypole (2-1), Defensores de Belgrano, du trente-deuxième de finale (3-0), River Plate (0-0, 4-1 aux tirs au but), Patronato (0-0, 4-2 aux tirs au but), Argentinos Juniors (1-0) et Talleres en finale ( 0-0, 4-5 aux tirs au but).

En tant que gagnant du concours, Boca s’est retrouvé avec les 5,9 millions de pesos (environ 58 000 dollars) du prix et a certifié sa passe directe pour la phase de groupes de la Copa Libertadores 2022, évitant les playoffs.

Ce parti a mis point final à la dixième édition de la Coupe d’Argentine, qui en plus des quatre couronnes pour Boca accumule trois autres de River (2015-16, 2016-17, 2018-19) et une de Rosario Central (2017-18), Arsenal (2012-13) et Huracán (2013- 14 ), à l’exception du fait que la version de 1970 est restée sans définition.

L’Argentine contribuera cinq places directes à la phase de groupes des Libertadores 2022 et une place supplémentaire dans la deuxième phase des qualifications, tandis que six autres clubs obtiendront leur passeport pour la Sudamericana l’année prochaine.