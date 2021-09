Boca Juniors remporte une victoire serrée grâce à un but contre son camp

09/05/2021 à 03h56 CEST

Boca Juniors a remporté une victoire déchirante en tant que visiteur par 1-2 contre Rosario Central dans l’un des cinq matches qui ont marqué ce samedi la continuité de la dixième journée du tournoi argentin.

L’équipe dirigée par Sebastián Battaglia a remporté la troisième victoire en quatre matchs pour atteindre 14 unités et rester six derrière le leader Lanus.

Luis Vázquez et Fernando Torrent, contre sa clôture, ont marqué les buts du vainqueur, tandis que Gastón Ávila a ouvert le score pour l’hôte.

Boca a de nouveau gagné au Gigante de Arroyito en tant que visiteur de Rosario Central après 15 ans, puisque la dernière joie du ‘Xeneize’ avait été dans le tournoi Apertura 2006.

De cette manière, Boca a ajouté un autre triomphe qui lui permet de regagner du terrain perdu dans un championnat local qui avait commencé très défavorable et que cela a coûté la sortie à l’entraîneur Miguel Ángel Russo.

Les autres duels de cette journée de samedi étaient des matchs nuls, parmi lesquels se distingue le 1-1 de Lanús et Sarmiento de Junín, qui laisse le leader provisoire « Grenat » avec 20 points mais avec la possibilité d’être dépassé par Talleres et Independiente, tandis que River Plate peut égaler sa ligne.

Un autre match nul ce samedi était le 1-1 de Platense et San Lorenzo, même résultat que Columbus et Newell’s Old Boys ont répété, tandis que L’Atlético Tucumán et Arsenal ont fait match nul sans ouvrir le score.

Vendredi, au début de ce dixième jour, Défense et Justice ont fait match nul 1-1 avec le Central Córdoba, tandis que Huracán s’est imposé 2-0 contre Aldosivi.Ce dimanche, l’attention sera portée sur le classique de River Plate contre Independiente, tandis que le Racing Club recevra Banfield, le conseil d’administration croisera avec Talleres de Córdoba et Godoy Cruz affrontera la gymnastique.

Lundi deux matchs clôtureront la journée : Estudiantes-Argentinos et Vélez-Unión